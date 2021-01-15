Разработали дрон с необычными крыльями

Фото: FLY-R

Во Франции разработали беспилотник с крыльями в форме ромба.

Прототип дрона создала стартап-компания FLY-R с французского острова Реюньон. Он получил название R2-150, сообщает портал News Atlas.

Первый дрон имеет крылья длиной 1,5 м и может автономно осуществлять разведку и наблюдение. Беспилотник разгоняется до скорости 115 км/ч. и может 2 ч. летать на одной зарядке и передавать изображение в реальном времени.

2-й прототип R2-HSTD предназначен для перевозки грузов и разгоняется до 803 км/ч. Он пригоден для военных учений.

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В планах компании также разработка беспилотников для перевозки 2 пилотов и 8 пассажиров на большую и среднюю дистанции. Скорость дрона Crystal CR-1200 составит 350 км/ч. Он сможет летать 1 тыс. км на одной зарядке.

Необычная форма крыльев помогает уменьшить вес аппарата и увеличить его скорость во время полета.

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