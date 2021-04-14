Расшифровали человеческий геном фото: mind.ua

14 апреля 2003 года расшифровали человеческий геном. Он состоял из 23 пар хромосом.

Проект начали в 1990-м. Его сначала возглавил нобелевский лауреат Джеймс Ватсон. Первые результаты опубликовали в 2000 году, а первый проект генома завершили в 2003-м.

Размер генома человека в расчете пар нуклеотидов на гаплоидный набор хромосом имеет в сумме 3,2 млрд bр и содержит примерно от 20 тыс. до 25 тыс. кодирующих генов. Диплоидный набор хромосом содержит вдвое больше ДНК.

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Проект генома человека привел к получению последовательности эухроматина, который используют во всем мире в биомедицинских науках. Примерно 1,5% генома кодирует белки, остальные составляют РНК-гены и регуляторные последовательности.

Данные проекта ENCODE 2012 года свидетельствуют, что большая часть генома человека (80,4%) участвует в РНК-хроматин взаимодействиях. В рамках проекта есть часть GENCODE. Она показала, что у человека существуют 20 687 генов, которые могут кодировать белки.

11 апреля отмечают Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Около 4 млн человек страдают от этого недуга, из них 23 тыс. - украинцы. По прогнозам, через 20 лет количество больных в мире возрастет до 14 млн.