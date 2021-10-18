Рассекретили новинки, которые Apple сегодня покажет на презентации

На мероприятии под названием Unleashed возможно презентуют наушники AirPods. Фото: Apple

Американская компания Apple проведет 18 октября вторую из трех осенних презентаций обновленной продукции. Ее будут транслировать онлайн в 20:00 по Киеву на сайте apple.com и в приложении Apple TV.

Сегодня Apple предположительно представит обновленные версии MacBook Pro и Mac Mini, сообщает портал MacRumors. Новые компьютеры будут построены на базе однокристальной системы Apple M1X собственной разработки.

"Также на мероприятии под названием Unleashed, возможно, презентуют наушники AirPods третьего поколения и стилус Apple Pencil 3", - говорится в сообщении.

14 сентября Apple провела первую осеннюю презентацию новых гаджетов. Генеральный директор компании Тим Кук представил флагманскую линейку из четырех iPhone, новые iPad и умные часы.

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В конце июня Apple открыла официальное представительство в Украине. Теперь американская корпорация будет самостоятельно заниматься ввозом и растаможкой всех своих устройств. В ближайшее время компания также откроет фирменную розничную сеть. Также есть вероятность появления ранее недоступных в Украине сервисов компании. В аэропорту "Борисполь" 9 октября приземлилась первая официальная партия продукции Apple. Компания привезла более 8 тыс. смартфонов iPhone 13 общей стоимостью более $7,5 млн.