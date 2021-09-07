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Рассекретили новинки, которые Apple представит на осенних презентациях

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Рассекретили новинки, которые Apple представит на осенних презентациях
Apple анонсируют новые смартфоны iPhone 13 уже на следующей неделе. Фото: Reuters

Этой осенью американская компания Apple проведет сразу три презентации. На них могут анонсировать iPad mini 6, AirPods 3, Apple Watch Series 7 и даже обновленный MacBook Pro.

Уже на следующей неделе корпорация представит новую флагманскую линейку смартфонов iPhone 13, сообщает Мydrivers. В нее войдут iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Покажут также новые версии наушников и умных часов.

"Сначала Apple покажет часть новинок в сентябре. Затем презентует немного гаджетов в октябре, но продержит интригу до ноября. Финальная пресс-конференция состоится лишь в конце осени", - говорится в сообщении.

На второй конференции Apple представит продукты из линейки iPad, а также стилус Apple Pencil 3. А в ноябре, на третьей презентации, корпорация покажет миру новое поколение MacBook Pro и Mac mini.

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В конце июня Apple открыла официальное представительство в Украине. Теперь американская корпорация будет самостоятельно заниматься ввозом и растаможкой всех своих устройств. В ближайшее время компания также откроет фирменную розничную сеть. Также есть вероятность появления ранее недоступных в Украине сервисов компании.

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