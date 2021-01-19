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вторник, 19 января 2021 08:33

Рассекретили неаносированный iPhone в уникальной расцветке

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Компания Apple выпустила неанонсированный смартфон в уникальной расцветке. Рассекреченный прототип получил матовые, а не глянцевые вставки в верхней и нижней частях на задней панели. Корпус телефона имел грифельно-серый цвет.

Об этом сообщает инсайдер DongleBookPro в Twitter. Он опубликовал фотографии устройства, которое назвал ранним прототипом iPhone 5s.

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Прототипный 5s выпустили в декабре 2012 года - через 3 месяца после релиза iPhone 5. Девайс имел несколько отличий от смартфона, который в итоге представили осенью 2013-го.

Блогер заметил, что окраску выбрали не случайно. В Apple пытались замаскировать устройство под девайс прошлого поколения, поскольку iPhone 5 был выпущен именно в грифельно-сером цвете. В остальном прототип не отличается от финальной версии смартфона.

Автор: DongleBookPro
  iPhone 5s Prototype
iPhone 5s Prototype

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Корпорация Apple начала внутреннее тестирование прототипов гибких дисплеев для iPhone. Речь идет лишь о тестировании дисплеев, а не о полноценной модели.

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