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понедельник, 18 января 2021 14:42

Когда Apple презентует iPhone 13

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Когда Apple презентует iPhone 13
Айфоны следующего поколения получат уменьшенный экранный вырез под сенсор Face ID. Фото: sohu.com

В 2021 году американская компания Apple выпустит серию смартфонов iPhone 12S. Выпуск iPhone 13 переносится на 2022 год.

Запланированные на вторую половину года смартфоны будут отличаться от девайсов актуального поколения, поэтому Apple приняла решение в этом году отказаться от названия iPhone 13, пишет Gizchina.

Айфоны следующего поколения получат уменьшенный экранный вырез под сенсор Face ID и дисплей с частотой обновления 120 герц. Все смартфоны линейки получат камеру с лидаром. Девайсы также выйдут с новым чипом Apple A15 Bionic. Вероятно, Apple выпустит iPhone 12s, 12S mini, 12s Pro и 12s Pro Max.

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Компания Samsung презентовала сразу 3 флагманских смартфона Galaxy, а также ряд долгожданных аксессуаров. Вся линейка моделей S21, S21+ и S21 Ultra поддерживает подключение к сетям Wi-Fi 6. Новые смартфоны оснастили 5-нанометровым 8-ядерным процессором, способным работать с камерами разрешением до 200 мегапикселей.

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