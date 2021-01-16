Apple начала тестирование новой технологии

Apple тестирует гибкие экраны. Фото: pexels.com

Корпорация Apple начала внутреннее тестирование прототипов гибких дисплеев для iPhone.

Речь идет лишь о тестировании дисплеев, а не о полноценной модели iPhone, сообщает Business Insider.

Apple за последние годы уже подала заявки на дизайн гибкого смартфона.

Эксперты называют маловероятным шанс того, что Apple в сентябре этого года представит новую серию iPhone с гибкими дисплеями. Предполагается, что компания сфокусирует внимание на улучшении моделей прошлого года.

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В этом году в iPhone может появиться функция сканирования отпечатков пальцев.

iPhone от компании Apple получит новую систему охлаждения. Особенностью новых смартфонов станет высокая эффективность за счет использования испарительной камеры, пишет Apple Insider.