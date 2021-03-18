Рассекретили, какими будут новые модели iPad

Компания также работает над новыми iPhone. Фото: pixabay.com

Американская компания Apple планирует представить в апреле новые модели iPad.

Корпорация собирается обновить линейку iPad Pro, обновив процессор и добавив новые камеры, сообщает Bloomberg.

Новые модели останутся в нынешних размерах и сохранят экраны в 11 и 12,9 дюйма. Дисплеи устройств оснастят подсветкой mini-LED, чтобы добавить яркости контрастным изображениям. К устройству можно будет подключать дополнительные внешние мониторы и жесткие диски. Это позволит владельцам планшетов быстрее синхронизировать данные.

Компания также работает над новыми iPhone и Apple Watch.

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Топ-менеджер американской корпорации Apple 60-летний Тим Кук заработал за 2020 год около $300 млн. Несмотря на пандемию, прибыль Apple выросла на 3,9%.