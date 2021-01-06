Рассекретили дату долгожданного анонса нового устройства Apple

Компания давно готова к выпуску устройства, но из-за пандемии не спешит с началом продаж. Фото: pixabay.com

Треккинговые маячки AirTag от компании Apple, которые позволяют находить на карте утерянные предметы, могут представить уже весной 2021 года.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Джон Проссер в своем блоге. Он показал 3D-анимацию того, какой возможный вид будет иметь новый гаджет от Apple.

Компания давно готова к выпуску устройства, но из-за пандемии не спешит с началом продаж. В Apple не уверены в актуальности поисковых трекеров в этом сезоне, ведь большинство пользователей перешли на удаленную работу и в основном проводят время дома.

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Американская компания Apple работает над очками дополненной реальности. В заявке на патент говорится о возможности устройства менять яркость окружающего мира.