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среда, 11 августа 2021 10:45

Распространяли ложь о вакцинах: Facebook удалил российские аккаунты

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Распространяли ложь о вакцинах: Facebook удалил российские аккаунты
Кроме Facebook и Instagram, дезинформацию распространяли на ресурсах Reddit, Medium и Change.org. Фото: pixabay

Компания Facebook заблокировала сеть аккаунтов в соцсетях.

Причиной стало распространение с территории России лживой информации о вакцинах от коронавируса, сообщили в компании.

"Мы изъяли у России 65 аккаунтов Facebook и 243 аккаунта в Instagram, которые мы связывали с компанией Fazze. Она была филиалом одной из маркетинговых компаний. Зарегистрирована в Великобритании, деятельность преимущественно осуществляла из России. Теперь Fazze запрещена на нашей платформе" , - написали в сообщении.

Фейки прежде всего адресовали жителям Индии, США и стран Латинской Америки. В ноябре и декабре 2020 года распространяли мемы и комментарии о том, что "вакцина против коронавируса AstraZeneca превратит людей на шимпанзе".

Антикампания против вакцины Pfizer началась в мае этого года по инициативе Fazze. Основные месседжи - "проблемы" ее безопасности для пациентов. Обе фазы пришлись на периоды, когда ряд правительств, включая страны Латинской Америки, Индии и США, сообщали о разрешениях экстренного применения этих вакцин, отмечают в Facebook.

Кроме Facebook и Instagram, дезинформацию распространяли на ресурсах Reddit, Medium и Change.org. Ее авторы распространяли лживые материалы и организовывали петиции, чтобы подкуплены "инфлюенсеры с хорошей репутацией" могли использовать их в своих постах, по словам ведущего специалиста Facebook с анализа глобальных угроз Бена Ниммо. Поэтому и фейки "отмывались" - Ниммо назвал эту схему "прачечной для дезинформации".

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"При этом нельзя сказать, что кампания была успешной. Большинство постов не получили ни одного лайка, а петиции не набирали более 1000 голосов. Как сообщил начальник отдела безопасности Facebook, до сих пор неизвестно, кто заказал организацию такой кампании фирме Fazze. Вся собранная в результате расследования информация была передана властям и другим интернет-компаниям ", - заявили в компании.

Отныне в Twitter сообщение с фейками о вакцине от коронавируса будут обозначать как лживые. Соцсеть также будет применять систему блокировки, которая определяет, когда необходимы дальнейшие меры принуждения.

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Дата
11
августа

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