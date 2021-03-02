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вторник, 02 марта 2021 11:43

Twitter придумал новое наказание за фейки о вакцинах

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Twitter придумал новое наказание за фейки о вакцинах
Одно нарушение не повлияет на работу аккаунта. Фото: pixabay

Отныне в Twitter сообщение с фейками о вакцине от коронавируса будут обозначать как лживые.

Соцсеть также будет применять систему блокировки, которая определяет, когда необходимы дальнейшие меры принуждения, сообщили в блоге компании.

"Мы будем обозначать твиты, которые могут содержать информацию о вакцине против Covid-19, которая вводит в заблуждение, в дополнение к нашим постоянным усилиям по удалению наиболее вредной дезинформации относительно Covid-19 с сервиса", - написали в сообщении.

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Одно нарушение не повлияет на работу аккаунта. После 2 таких случаев страницу заблокируют на 12 ч., после 4 ее работу сделают невозможной на неделю. Если более 5 нарушений, то аккаунт заблокируют навсегда. Пользователи могут пожаловаться на блокирование и удаление аккаунта.

В компании утверждают, что с декабря 2020 года удалили более 8,4 тыс. твитов и наказали 11,5 млн аккаунтов во всем мире за дезинформацию относительно коронавируса.

Facebook запретил распространять ложную информацию обо всех вакцинах. Теперь соцсеть будет удалять сообщения с ложью о всех вакцинах. Новые правила будут действовать для постов пользователей, а также платной рекламы, в которую уже запретили добавлять дезинформацию. Для пользователей Instagram ограничения будут такие же.

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