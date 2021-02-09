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вторник, 09 февраля 2021 10:59

Facebook будет бороться с фейками о вакцинах от коронавируса

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Facebook будет бороться с фейками о вакцинах от коронавируса
За время пандемии Facebook не впервые обновляет свою политику в отношении контента о коронавирус. Фото: pixabay

Facebook запретила распространять ложную информацию обо всех вакцинах.

Теперь соцсеть будет удалять сообщения с ложью о всех вакцинах, об этом компания сообщила в пресс-релизе.

Новые правила будут действовать для постов пользователей, а также платной рекламы, в которую уже запретили добавлять дезинформацию. Для пользователей Instagram ограничения будут такие же.

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"Мы немедленно начнем обеспечивать соблюдение этой политики, уделяя особое внимание страницам, группам и учетным записям, которые нарушают эти правила. В ближайшие недели мы продолжим расширять наши ограничения ", - сказал вице-президент Facebook Гай Розен.

В Facebook есть группы, которые создают эффект ехокамеры дезинформации и усиливают движение противников вакцинации. Соцсеть приняла новую политику, согласно которой удалит группы пользователей, которые неоднократно распространяли запрещенный контент по вакцинам.

За время пандемии Facebook не впервые обновляет свою политику в отношении контента о коронавирусе. В апреле 2020 года соцсеть начала добавлять в сообщения о коронавирусе панель фактов для борьбы с дезинформацией.

В Facebook Instagram удалили десятки аккаунтов, ориентированных на внутреннюю аудиторию Украины. В отделе Facebook, который отслеживает "скоординированные усилия по манипулированию публичными дебатами для стратегической цели", их связали с партией "Европейская солидарность", ОО "Всеукраинское объединение "Антикоррупционный блокпост" и ОО "Дело общин".

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