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вторник, 13 апреля 2021 16:21

Ракета на ядерном двигателе хотят запустить в космос

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Ракета на ядерном двигателе хотят запустить в космос
Ракета на ядерном двигателе хотят запустить в космос фото: pinterest.com

NASA и Министерство энергетики США хотят запустить в космос ракету на ядерном двигателе. Ее может создать компания General Atomics.

Новую разработку можно использовать для полетов на Луну. Ядерная тепловая тяга может также помочь и в более дальних космических путешествиях, сообщает Nuclear Engineering.

Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США уже заключило контракт с General Atomics. Сумма сделки составила $22 млн, примерно 616 млн 235 тыс. грн. Эти деньги потратят на разработку небольшого ядерного реактора.

Испытанияе новейшего двигателя состоится ближе к 2025 году.

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Iddes Yachts показала концепт тристаметровой безотходной научно-исследовательской яхты Earth 300. Она работает на ядерном реакторе. Глава компании Аарон Оливер сообщил, что 10 дней путешествия на такой яхте будет стоить $3 млн, примерно 83 млн 339 тыс. грн.

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