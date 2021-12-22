Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии

"Сейчас приближаемся к следующей промышленной революции. Людям скажут: "Не делай задач, которые могут выполнять работы. Сфокусируйся на креативном труде", – говорит Вадим Мельник. Фото: Вадим Мельник

Мир приближается к новой промышленной революции. Людям скажут сфокусироваться на креативном труде. Все остальное будут делать работы. Об этом рассказал в интервью журналу "Країна" украинский предприниматель Вадим Мельник. Он владелец компании Dronehub. Живёт и работает в Варшаве.

"В XIX веке в Великобритании произошла великая промышленная революция. Рабочих посадили за станки и сказали: "Делаешь одну и ту же вещь 8 часов в день. И так 30 лет". Сейчас приближаемся к следующей промышленной революции. Людям скажут: "Не делай задач, которые могут выполнять работы. Сфокусируйся на креативном труде", – говорит Мельник.

США и Великобритания говорят о базовом доходе, рассказывает предприниматель.

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"Фирмы, которые будут использовать роботов, будут платить более высокие налоги, но будут иметь более автоматизированные системы. А на средства из этого государство сможет платить базовый доход – деньги, которых человеку хватит на жилье, питание, обучение детей. А если есть желание большего, тогда он должен овладевать креативной профессией", – говорит Мельник.

Добавляет: "Каждая корпорация пытается максимально автоматизировать процессы. Люди во многих сферах не конкурентны выполнять автоматические повторяющиеся задачи".

"Сотрудничаем с Deutsche Bahn – логистическим немецким оператором, ответственным за самую длинную железную дорогу в Европе – 22 тысячи километров, – говорит Мельник. – Там 25 тысяч человек проверяют состояние путей, но не делают фото и не загружают их в центральную систему. Два года тому назад мы с этой компанией начали ставить наши хабы вдоль железнодорожного полотна. Дрон между ними перелетает и делает снимки высокого качества с привязкой к координатам GPS. Через год-два автоматизируем 99 процентов того, что делает человек. Deutsche Bahn начнет заменять работников на машины".

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За девять месяцев 2021 года американские компании закупили 29 тыс. роботов, что стало рекордным показателем в истории США. Это количество превысило пиковое значение 2017 года и почти половину показателя 2020 года (за первые девять месяцев). Причиной такой роботизации стали высокий рост спроса на товары и продукцию, а также трудности с наймом профессиональных специалистов.