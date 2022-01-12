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среда, 12 января 2022 18:15

Pulsar рассказывает о новых технологиях, связанных с тепловизорами

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Сами по себе тепловизоры не являются совершенно новым технологическим решением и активно начали использоваться с 60-х годов прошлого века. Главной сферой применения этих приборов долгое время была исключительно военная сфера. Тем не менее, с течением времени все больше и больше разнообразных отраслей человеческой деятельности стали активно применять эту технологию в своей работе. Pulsar, одна из ведущих компаний по производству тепловизоров, расскажет вам больше о новых сферах, где активно задействуются эти приборы.

Автомобили с автопилотами

Каждый крупный автоконцерн в наше время уже давно имеет как минимум одну модель машины, которая оснащена системой автоматического управления процессом передвижения. Очевидно, что пока ещё эта технология далека от совершенства, но процессом ее совершенствования и улучшения занимаются очень активно. Ожидается, что уже в ближайшем времени подобные автомобили полностью вытеснят с рынка традиционные модели с привычной системой управления.

Одним из ключевых элементов, который работает в содружестве с автопилотом, является тепловизионный модуль. С его помощью система получает адекватную, полноценную и исчерпывающую информацию о разнообразных объектах, которые находятся на дорожном покрытии и в непосредственной близости от него. Таким образом, автомобиль может куда более уместно реагировать на любые препятствия, возникающие на его пути, что позволяет существенно снизить вероятность возникновения любых аварийных ситуаций на дороге.

Наблюдение за окружающей средой и охота

Автор: Фото: pulsar-nv.com
 

Очевидно, что во многих случаях процесс натуралистических исследований и охоты может быть существенно затруднен. К препятствующим факторам можно отнести, например, снежную погоду, дождь, туман и банальное ночное время суток. К счастью, уже сейчас человечеству доступные многие доступные модели приборов, работающие на основе технологии тепловидения, которые помогают эффективно решить эту проблему. К таким гаджетам, кроме прочего, относятся:

  1. Тепловизионные монокли;
  2. Приборы ночного видения;
  3. Тепловизионные бинокли;
  4. Прицелы ночного видения.

С их помощью можно значительно улучшить обзор в ночное время суток и непогоду, а также производить эффективное наблюдение за зверями с дальних дистанций. Кроме того, подобные приборы помогут найти раненое животное в том случае, если выстрел по нему был недостаточно эффективен. Для этого, например, можно использовать тепловой след в виде капель крови, который оставляет после себя любой подранок. Кроме того, большая часть современных приборов подобного толка имеет множество дополнительных функций, к примеру, возможность производить видео и фотосъемку.

Астрономия и наблюдение за космосом

Ни для кого не является секретом, что многие объекты в нашей вселенной активно излучают энергию на инфракрасных частотах. Это относится, очевидно, к самым теплым из них - звёздам. Тем не менее, характерно это также и для разнообразных планет, черных дыр, комет и в меньшей степени также для более мелких космических объектов, таких как спутники планет и астероиды. Поэтому, довольно странно, что тепловизоры стали использовать для изучения космоса лишь относительно недавно.

Примерно с 2000-х годов соответствующим модулем стали оборудовать каждый новый крупный телескоп. К примеру, космический телескоп Джеймс Вебб, который совсем недавно был запущен на орбиту нашей планеты, имеет в своем устройстве сразу несколько мощных тепловизорных элементов. Анализ соответствующих частот у космических объектов уже позволил получить массу ценных данных. Например, с помощью этой информации можно со значительной достоверностью обнаруживать экзопланеты в самых отдаленных участках вселенной.

Мониторинг климатических изменений

В современном мире все большую обеспокоенность у населения вызывают процессы глобального изменения климата. Ученые полагают, что в том случае, если средняя температура на планете продолжит нарастать так же активно, как это происходит сейчас, то уже к 2050-му году человечеству станет весьма затруднительно продолжать вести жизнь на Земле в привычном для него формате. Именно поэтому настолько важно производить комплексный глобальный мониторинг климатических изменений.

С помощью установленных на Международной Космической Станции тепловизоров, обладающих огромной мощностью, можно эффективно выявлять те участки поверхности планеты, которые наиболее подвержены нагреву. В результате, у мирового сообщества появляется возможность предпринимать активные и эффективные действия, направленные на снижение средней температуры Земли, включая модернизацию процессов производства, снижения активности добычи ресурсов и усовершенствование очистительных систем.

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