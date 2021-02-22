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понедельник, 22 февраля 2021 16:06

Проведение ГИА теряет смысл - эксперт

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Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Почему проведения ГИА теряет свой смысл - эксперт фото: nus.org.ua

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает право выбора вида оценки результатов обучения учеников. В частности, в законопроекте предложили 3 варианта оценки достижений: путем годового оценивания, государственной итоговой аттестации или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.

"Оптимальной формой определения результата обучения учащихся является ГИА в формате ВНО. В Украине для определения знаний уже давно ввели систему ВНО. При такой форме оценивания проведения ГИА на уровне школы становится бессмысленным ", - говорит Gazeta.ua Заслуженный учитель Украины, редактор портала "Образовательная политика" Виктор Громовой.

По мнению эксперта, определения уровня обучения учащихся по результатам годового оценивания полностью недопустимым.

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"Если ученикам ставят оценки, а они их не подтверждают на ВНО, то таким образом, мы поощряем недобропорядочность в выставлении оценок. Не понимаю логики, если ученикам позволят это делать. Оценки будут "рисовать" и в дальнейшем. На сегодня абсолютно реально и целесообразно отменить процедуру ГИА и все перенести в формат ВНО", - говорит Виктор Громовой.

В 2021 году ученики могут выбрать 4 предмета для сдачи ГИА. Так, обязательными предметами являются математика и украинский язык. 3-м предметом по выбору ученика может стать иностранный язык или история Украины. 4-й учебный предмет ученики имеют право выбирать самостоятельно.

Министерство образования и науки разработало новый проект приказа. Он объясняет правила и условия проведения государственной итоговой аттестации для школьников 4-х, 9-х и 11-х классов в следующем году. Этот проект вынесли на общественное обсуждение. Государственную итоговую аттестацию для учащихся, оканчивающих 4-й класс, проведут в школе в письменной форме.

Автор: Алёна Лищук
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