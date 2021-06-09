Признали существование пятого океана: начнут наносить на карты:

National Geographic следил за Международной гидрографической организацией по морским названиям. Фото: pixabay.com

На карты американского телеканала, который транслирует научно-популярные фильмы производства Национального географического общества США, отныне будут наносить пятый океан.

С 1915 года выпускают карты, где отмечены четыре океана: Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый, пишет National Geographic. 8 июня во Всемирный день океанов картографы признали, что есть еще Южный океан.

"Южный океан давно признан учеными, но поскольку не было согласия на международном уровне, мы никогда не признавали его официально", - пояснил географ Национального географического общества Алекс Тейт.

National Geographic следил за Международной гидрографической организацией по морским названиям. Хотя организация не является непосредственно ответственной за их определение, она сотрудничает с группой экспертов ООН по географическим названиям для их стандартизации в международном масштабе. Новая политика National Geographic повлияет на то, как дети, использующие карты в школе, будут видеть мир.

Южный океан признали в 1937 году, но в 1953-м решение отменили под давлением научного сообщества. Ученые много лет спорили, имеют ли воды вокруг Антарктиды уникальные характеристики или же являются продолжением соседних океанов. Совет по географическим названиям США использует название отдельного океана с 1999-го, а в феврале 2021-го американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований официально признало Южный океан отдельным от других.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Создали самую полную карту распределения темной материи во Вселенной

В NASA утвердили проект спектрофотометрической обсерватории SPHEREx, которая будет изучать расширение Вселенной, историю формирования галактик, а также искать ключевые биогенные молекулы. Телескоп должен создать первую в мире карту спектрометрии неба в ближнем инфракрасном диапазоне.