NASA создаст трехмерную карту звездного неба

 
Ексклюзивы
1/5
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Просмотров: 1224
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 2115
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 972
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3708
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2493
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 576
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4797
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 963
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1584
Фото
Все фото
8
8
6
6
33
Испытали самолет &quot;Илья Муромец&quot;
Испытали самолет "Илья Муромец"
Фасад заброшенного исторического здания превратили в галерею
Фасад заброшенного исторического здания превратили в галерею
Украинский самолет установил 7 мировых рекордов
Украинский самолет установил 7 мировых рекордов
Началась новая миссия на Марсе
Началась новая миссия на Марсе
Велосипед на квадратных колесах и более 120 экспонатов - чем удивит новый Музей науки
Велосипед на квадратных колесах и более 120 экспонатов - чем удивит новый Музей науки
Видео
Все видео
Дымовые шашки и авторский трек - как студенты увольнения Шкарлета требовали
Дымовые шашки и авторский трек - как студенты увольнения Шкарлета требовали
Собака в бахилах бегает по Чернобылю и измеряет радиацию
Собака в бахилах бегает по Чернобылю и измеряет радиацию
Возвращение на Землю космического корабля Маска показывают онлайн
Возвращение на Землю космического корабля Маска показывают онлайн
Ученые создали самую большую в мире 3D-карту Вселенной
Ученые создали самую большую в мире 3D-карту Вселенной
Crew Dragon полетел: ракету вместе с кораблем запустили на МКС - прямой эфир (обновлено)
Crew Dragon полетел: ракету вместе с кораблем запустили на МКС - прямой эфир (обновлено)
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 324
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
2 Просмотров: 8298
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 306
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5724
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 576
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 990
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
понедельник, 11 января 2021 13:51

NASA создаст трехмерную карту звездного неба

  Комментировать

В NASA утвердили проект спектрофотометрической обсерватории SPHEREx, которая будет изучать расширение Вселенной, историю формирования галактик, а также искать ключевые биогенные молекулы.

Телескоп должен создать 1-ю в мире карту спектрометрии неба в ближнем инфракрасном диапазоне, сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китай вывел на орбиту Земли 4 новых спутника

Автор: NASA
 

Методом спектрометрии ближний инфракрасный свет разделят на отдельные длины волн или цвета. Исследование может показать, из чего состоит объект, ведь отдельные химические элементы поглощают и излучают свет определенной длины. Такой метод также позволит определить расстояние объекта до Земли, а потому карта будет трехмерной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фото с самой длинной в истории выдержкой сделали с помощью пивной банки

Автор: NASA
 

В начале января стартовала работа над финальными чертежами и аппаратным и программным обеспечением. На создание телескопа с эффективным диаметром 20 см и весом 69 кг планируют потратить 2,5 года. Его запуск состоится в период между июнем 2024 года и апрелем 2025-го.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опубликовали впечатляющие фото Марса

Телескоп Hubble сделал новое фото галактической туманности NGC 604. Туманность расположена в созвездии Треугольник, сообщает обсерватория.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «NASA создаст трехмерную карту звездного неба». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
января

В Москве издали книгу об истории Украины

Расстреляли конструктора реактивных ракет

Больная собака спасла мальчика

Запустили систему заготовки продовольствия

Старейший боксер в мире погиб в ДТП

Американцы запретили автогонки

Самое читаемое
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
3
 Просмотров: 19477
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
 Просмотров: 11034
Фотограф поделился невероятными фото с самого высокогорного села украинских Карпат
Фотограф поделился невероятными фото с самого высокогорного села украинских Карпат
12
 Просмотров: 9099
В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
6
 Просмотров: 7858
Минимум места и максимум удобств: показали впечатляющее жилье
Минимум места и максимум удобств: показали впечатляющее жилье
11
 Просмотров: 7480
Наука
Тюлени на льду и пингвины - свежие фото с украинской станции в Антарктиде
Тюлени на льду и пингвины - свежие фото с украинской станции в Антарктиде Просмотров: 387
Компания Microsoft будет создавать цифровых клонов умерших людей
Компания Microsoft будет создавать цифровых клонов умерших людей Просмотров: 846
Ученые открыли новое состояние материи
Ученые открыли новое состояние материи Просмотров: 1134
Ученые нашли руины древнего храма Афродиты
Ученые нашли руины древнего храма Афродиты Просмотров: 153
Экзамен с украинского языка должны здавать чиновники
Экзамен с украинского языка должны здавать чиновники Просмотров: 495
Больше всего комментируют
5
Сразу в нескольких городах украинцы вышли на протесты
2
Оккупанты бьют из противотанковых гранатометов
2
В родном городе Зеленского нашли растрату на 5,3 млн грн
1
12 мужчин топорами зарубили редкого дельфина
1
Провал за провалом. Украина финишировала 14 в одиночной смешанной эстафете
Голосов: 732
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть