NASA создаст трехмерную карту звездного неба

В NASA утвердили проект спектрофотометрической обсерватории SPHEREx, которая будет изучать расширение Вселенной, историю формирования галактик, а также искать ключевые биогенные молекулы.

Телескоп должен создать 1-ю в мире карту спектрометрии неба в ближнем инфракрасном диапазоне, сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.

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Автор: NASA

Методом спектрометрии ближний инфракрасный свет разделят на отдельные длины волн или цвета. Исследование может показать, из чего состоит объект, ведь отдельные химические элементы поглощают и излучают свет определенной длины. Такой метод также позволит определить расстояние объекта до Земли, а потому карта будет трехмерной.

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Автор: NASA

В начале января стартовала работа над финальными чертежами и аппаратным и программным обеспечением. На создание телескопа с эффективным диаметром 20 см и весом 69 кг планируют потратить 2,5 года. Его запуск состоится в период между июнем 2024 года и апрелем 2025-го.

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Телескоп Hubble сделал новое фото галактической туманности NGC 604. Туманность расположена в созвездии Треугольник, сообщает обсерватория.