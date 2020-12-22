Китай вывел на орбиту Земли 4 новых спутника

 
Ексклюзивы
1/5
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 477
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 360
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2439
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2016
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 549
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 333
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1836
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 648
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 405
Фото
Все фото
5
8
26
5
5
Китайский зонд успешно доставил на Землю образцы лунного грунта
Китайский зонд успешно доставил на Землю образцы лунного грунта
10-метровые динозавры появятся в Виннице
10-метровые динозавры появятся в Виннице
Ослепительные галактики, эфирные туманности: NASA обнародовало невероятные фото космоса
Ослепительные галактики, эфирные туманности: NASA обнародовало невероятные фото космоса
Компания Илона Маска установила новый рекорд
Компания Илона Маска установила новый рекорд
&quot;С зимним садом и просторным двором - как будет выглядеть обновленное здание&quot; Киевпроекта &quot;
"С зимним садом и просторным двором - как будет выглядеть обновленное здание" Киевпроекта "
Видео
Все видео
Китай вывел на орбиту Земли 4 новых спутника
Китай вывел на орбиту Земли 4 новых спутника
В NASA отправят собак-роботов исследовать Марс
В NASA отправят собак-роботов исследовать Марс
Определили лучшую видеоигру 2020 года по версии TGA
Определили лучшую видеоигру 2020 года по версии TGA
Показали астронавтов NASA, которые полетят на Луну
Показали астронавтов NASA, которые полетят на Луну
Космический корабль Маска взорвался на испытаниях
Космический корабль Маска взорвался на испытаниях
Интервью
1/5
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 207
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1161
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1818
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 900
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 333
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
20 декабря 2020
Просмотров: 873
Премія за вакцинацію
– Де вакцина? Якщо не віддаси – вб'ємо! – чоловіки в масках погрожують жінці. Це кадри зі стрічки "Зараза" Стівена Содерберґа. ...
вторник, 22 декабря 2020 10:45

Китай вывел на орбиту Земли 4 новых спутника

  Комментировать
Китай вывел на орбиту Земли 4 новых спутника
Стартовала ракета с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Фото: pixabay

В Китае состоялся успешный запуск ракеты-носителя Chang Zheng 8 - CZ-8 / Long March 8, который организовало Национальное космическое управление КНР.

Устройство вывело на орбиту земли четыре космические аппараты, сообщает агентство Sina.

Стартовала ракета с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Она вывела на орбиту секретный спутник XJY-7, микроспутник ET-SMART-RSS - ETHSAT-6U, созданный для Эфиопии, аппарат дистанционного зондирования Земли и спутник связи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Телескоп Hubble сделал снимок новой туманности

Это был 1-й рабочий запуск именно этой ракеты-носителя. После полета ее адаптируют для многократного использования за счет бокового ускорителя. Она должна будет осуществлять управляемую вертикальную посадку на морскую платформу. CZ-8 способна выводить на геосинхронную переходную орбиту до 2,8 т груза на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км - до 5 т и 7,6 т на низкую околоземную орбиту.

Компания SpaceX Илона Маска по заказу Пентагона успешно вывела на орбиту разведывательный спутник. Трансляция старта велась на канале SpaceX в Тwitter. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космическим аппаратом NROL-108 Национального управления военно-космической разведки США.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Китай вывел на орбиту Земли 4 новых спутника». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
декабря

Украинский генерал умер в тюрьме от пыток

Взялись за сохранение крупнейшей коллекции плодово-ягодных культур в Украине

Изнасиловал, порезал и задушил: маньяк убил второклассницу

Ученый сделал мировое открытие случайно

Диктатора казнили вместе с женой

В неволе родилась первая горилла

Самое читаемое
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
 Просмотров: 32878
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
6
 Просмотров: 22070
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду Просмотров: 13644
&quot;Ее разорвали бы живьем&quot; - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
"Ее разорвали бы живьем" - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
3
 Просмотров: 11529
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
14
 Просмотров: 7668
Наука+ИТ
С батареями нового типа. Apple планирует показать свою машину в 2024 году
С батареями нового типа. Apple планирует показать свою машину в 2024 году Просмотров: 117
Стоимость пробного ВНО выросла
Стоимость пробного ВНО выросла Просмотров: 234
Шаг в будущее: японцы создали метод идентификации личности по кровеносным сосудам
Шаг в будущее: японцы создали метод идентификации личности по кровеносным сосудам Просмотров: 135
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику   Просмотров: 207
Разгром завода iPhone: Apple замораживает сотрудничество с подрядчиком
Разгром завода iPhone: Apple замораживает сотрудничество с подрядчиком Просмотров: 225
Больше всего комментируют
12
Зеленский - неудачник года
3
"Слугам" раздали документ с "правильными" итогам года - СМИ
2
Зеленский объяснил, зачем тратили ковидни деньги на дороги
2
Трампу устроят виртуальную инаугурацию параллельно с Байденом
2
Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы
Голосов: 3779
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть