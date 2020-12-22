Китай вывел на орбиту Земли 4 новых спутника

Стартовала ракета с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Фото: pixabay

В Китае состоялся успешный запуск ракеты-носителя Chang Zheng 8 - CZ-8 / Long March 8, который организовало Национальное космическое управление КНР.

Устройство вывело на орбиту земли четыре космические аппараты, сообщает агентство Sina.

Стартовала ракета с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Она вывела на орбиту секретный спутник XJY-7, микроспутник ET-SMART-RSS - ETHSAT-6U, созданный для Эфиопии, аппарат дистанционного зондирования Земли и спутник связи.

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Это был 1-й рабочий запуск именно этой ракеты-носителя. После полета ее адаптируют для многократного использования за счет бокового ускорителя. Она должна будет осуществлять управляемую вертикальную посадку на морскую платформу. CZ-8 способна выводить на геосинхронную переходную орбиту до 2,8 т груза на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км - до 5 т и 7,6 т на низкую околоземную орбиту.

Компания SpaceX Илона Маска по заказу Пентагона успешно вывела на орбиту разведывательный спутник. Трансляция старта велась на канале SpaceX в Тwitter. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космическим аппаратом NROL-108 Национального управления военно-космической разведки США.