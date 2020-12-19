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суббота, 19 декабря 2020 23:25

SpaceX успешно запустила ракету с разведывательным спутником

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SpaceX успешно запустила ракету с разведывательным спутником
Falcon 9 была запущена с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Фото: twitter

Компания SpaceX Илона Маска по заказу Пентагона успешно вывела на орбиту разведывательный спутник. Трансляцию старта велась на канале SpaceX в twitter.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космическим аппаратом NROL-108 Национального управления военно-космической разведки США.

Falcon 9 была запущена с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Через некоторое время после взлета первая ступень ракеты вернулась на Землю.

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17 декабря ракету-носитель PSLV-C50 со спутником связи CMS-01 запустила на орбиту Индийская организация космических исследований и разработок - ISRO.

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