Презентація Apple: онлайн трансляція

Apple представляет новые гаджеты. Фото: ua.news

Американская компания Apple проводит традиционную сентябрьскую презентацию новых гаджетов.

Одна из самых ожидаемых новинок - новое поколение смартфонов iPhone. Об этом сообщает РБК-Украина.

Ожидается, что сегодня Apple представит новую линейку iPhone 13 беспроводные наушники AirPods третьего поколения и смарт-часы Apple Watch Series 7.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: iPhone 13 будет использовать спутниковую связь: подробности

По данным западных источников, модельный ряд iPhone 13 не отличается от предыдущего поколения и будет включать iPhone 13 mini, iPhone 13 iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Размеры экранов останутся прежними, но сам вырез может стать меньше.

Apple Watch Series 7, согласно прогнозам, получит угловатый дизайн, дисплей будет больше на 20-30%. Кроме того, могут показать наушники Air Pods 3, внешне будут похожи на AirPods Pro.

В конце июня Apple открыла официальное представительство в Украине. Теперь американская корпорация самостоятельно ввозить и растаможивать все свои устройства. В ближайшее время компания также откроет фирменную розничную сеть. В то же время вероятной появление ранее недоступных в Украине сервисов компании.