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вторник, 14 сентября 2021 10:33

Презентация Apple: какими будут iPhone 13 и новые Apple Watch
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Американская компания Apple проведет 14 сентября первую из трех осенних презентаций обновленной продукции. Ее будут транслировать в 20:00 по Киеву в режиме онлайн на сайте apple.com и в приложении Apple TV.

Сегодня Apple представит новую флагманскую линейку смартфонов iPhone 13, сообщает Мydrivers. В нее войдут iPhone 13 iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Покажут также новые версии наушников AirPods третьего поколения и умных часов Apple Watch Series 7.

Смартфоны выйдут в новых оттенках: матовом черном и бронзовом. Доступными останутся цвета Sunset Gold и Rose Gold. До конца года компания планирует также выпустить iPhone ярко-розового цвета. Экранный вырез станет меньше благодаря модернизации системы Face ID. Остальные изменения коснутся функционала. Новая линейка будет иметь до 20% более мощные батареи. Частота обновления изображения на экране составит до 120 Гц, что обеспечит более плавную прокрутку экрана. Телефоны могут иметь беспроводную зарядку. iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max будут иметь объем памяти 128, 512 ГБ и 1 ТБ.

Новые модели оснастят функцией Always on display. Это означает, что время, дата и сообщения будут отображаться на выключенном экране, как в Apple Watch. Серия iPhone 13 оснастят обновленной камерой с характеристиками записи видео в режиме портрета, новыми фильтрами для улучшения качества и цветопередачи фотографий, а также высоким качеством видео с помощью технологии ProRes. Последняя записывать видео с разрешением HD и 4K.

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Смартфоны выйдут в новых оттенках: матовом черном и бронзовом
Фото: ain.ua
Будут доступны цвета Sunset Gold и Rose Gold
Новые Apple Watch будут иметь на 20-30% больший экран
Крепление для ремешков останется прежним

Новые Apple Watch будут иметь на 20-30% больший экран. Компания презентует на выбор два варианта - с диагональю экрана 41 мм и 45 мм. Крепление для ремешков останется прежним, поэтому старая фурнитура подойдет под новый дизайн.

Air Pods 3 внешне будут похожими на AirPods Pro, то есть размер наушников станет меньше, а чехол шире. Качество звука улучшится, однако шумоизоляции в обычной версии не будет. Эта функция останется прерогативой серии Pro. Разработчики увеличили аккумулятор зарядного кейса на 20%. В комплекте к нему будет идти беспроводная зарядка.

На второй пресс-конференции в октябре корпорация покажет серию новых продуктов в линейке iPad, включая iPad 9 начального уровня, iPad mini 6 и стилус Apple Pencil 3. А в ноябре представит новое поколение MacBook Pro и Mac mini. Новые компьютеры будут построены на базе однокристальной системы Apple M1X собственной разработки.

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В конце июня Apple открыла официальное представительство в Украине. Теперь американская корпорация будет самостоятельно заниматься ввозом и растаможкой всех своих устройств. В ближайшее время компания также откроет фирменную розничную сеть. Также есть вероятность появления ранее недоступных в Украине сервисов компании.

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