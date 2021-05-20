Представили первый мобильный геймерский браузер

Opera представила новый браузер фото: ITC.ua

20 мая компания Opera представила новый мобильный браузер Opera GX Mobile. Он станет новым продуктом в экосистеме Opera GX, в которой до этого был десктопный геймерский браузер Opera GX.

Решение о создании мобильной версии приняли после годового роста Opera GX, который сейчас используют более 9 млн геймеров, информирует ITsider.

Дизайн Opera GX Mobile вдохновленный геймингом и игровыми консолями. После использования можно выбрать одну из четырех тем: GX Classic, Ultra Violet, Purple Haze и White Wolf.

Используя Opera GX пользователи смогут выбирать между кнопкой быстрого доступа Fast Action Button и стандартным способом навигации. Fast Action Button разделена на два ряда - меню и ряд вкладок. FAB всегда в зоне доступа большого пальца и поддерживает вибрации с тактильной отдачей при взаимодействии.

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Opera GX Mobile также имеет функцию My Flow, которая позволяет геймерам синхронизировать мобильный браузер, используя QR-код на десктопной версии. Пользователи могут отправлять файлы, ссылки, YouTube-видео, фотографии и личные заметки, а также делиться файлами объемом до 10 МБ.

Opera GX Mobile доступен для Android и iOS в формате бета-версии, а вскоре станет доступным всем желающим.

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