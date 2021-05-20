Представили первый мобильный геймерский браузер

 
Ексклюзивы
1/5
Поиски украинки в Турции: мобильные вышки "засекли" телефон пропавшей
Поиски украинки в Турции: мобильные вышки "засекли" телефон пропавшей
Просмотров: 432
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Просмотров: 981
Появление роз на вышиванках связано с французским мылом - етнологиня
Появление роз на вышиванках связано с французским мылом - етнологиня
Просмотров: 225
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
Просмотров: 243
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Просмотров: 2026
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
1 Просмотров: 513
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 441
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Просмотров: 468
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Просмотров: 1413
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Просмотров: 783
Фото
Все фото
6
9
6
4
5
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Города на Марсе: показали архитектурный проект
Города на Марсе: показали архитектурный проект
AirTag, новые iMac и iPad: что еще Apple показала на презентации
AirTag, новые iMac и iPad: что еще Apple показала на презентации
Можно сгибать и растягивать: представили оригинальный смартфон
Можно сгибать и растягивать: представили оригинальный смартфон
Xiaomi представила 5 новых смартфонов
Xiaomi представила 5 новых смартфонов
Видео
Все видео
Google представила обновленную операционную систему для смартфонов
Google представила обновленную операционную систему для смартфонов
''Нептун'', грузовики и беспилотники - какие новинки получили Вооруженные силы
''Нептун'', грузовики и беспилотники - какие новинки получили Вооруженные силы
Создали робота, который заменяет рабоников в саду
Создали робота, который заменяет рабоников в саду
Онлайн-кинотеатр Takflix запустил интерфейс для коллективного просмотра
Онлайн-кинотеатр Takflix запустил интерфейс для коллективного просмотра
Crew Dragon-2 стартовал к Международной космической станции
Crew Dragon-2 стартовал к Международной космической станции
Интервью
1/5
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 36
Разрушить можно. Вопрос в цене: смогут ли хакеры взломать "Дію"
Разрушить можно. Вопрос в цене: смогут ли хакеры взломать "Дію"
Просмотров: 189
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Просмотров: 2304
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 441
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1 Просмотров: 639
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 мая 2021
1 Просмотров: 558
Замах
Група захоплення діяла блискавично. Міцненькі чоловіки в цивільному набігали з різних боків, хтось уже заломлював об'єкту руки. Затриманого ...
четверг, 20 мая 2021 16:04

Представили первый мобильный геймерский браузер

  Комментировать
Представили первый мобильный геймерский браузер
Opera представила новый браузер фото: ITC.ua

20 мая компания Opera представила новый мобильный браузер Opera GX Mobile. Он станет новым продуктом в экосистеме Opera GX, в которой до этого был десктопный геймерский браузер Opera GX.

Решение о создании мобильной версии приняли после годового роста Opera GX, который сейчас используют более 9 млн геймеров, информирует ITsider.

Дизайн Opera GX Mobile вдохновленный геймингом и игровыми консолями. После использования можно выбрать одну из четырех тем: GX Classic, Ultra Violet, Purple Haze и White Wolf.

Используя Opera GX пользователи смогут выбирать между кнопкой быстрого доступа Fast Action Button и стандартным способом навигации. Fast Action Button разделена на два ряда - меню и ряд вкладок. FAB всегда в зоне доступа большого пальца и поддерживает вибрации с тактильной отдачей при взаимодействии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Две недели без подзарядки: стартовала продажа Huawei Band 6

Opera GX Mobile также имеет функцию My Flow, которая позволяет геймерам синхронизировать мобильный браузер, используя QR-код на десктопной версии. Пользователи могут отправлять файлы, ссылки, YouTube-видео, фотографии и личные заметки, а также делиться файлами объемом до 10 МБ.

Opera GX Mobile доступен для Android и iOS в формате бета-версии, а вскоре станет доступным всем желающим.

19 мая компания Microsoft начала разворачивать майское обновление для Windows 10. Оно направлено на улучшение сценариев удаленной работы с такими изменениями, как возможность использовать несколько камер Windows Hello на одном компьютере.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Представили первый мобильный геймерский браузер». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
мая

Основали премию для отмечания достижений в культуре и искусстве

Украинская рок-группа впервые провела концерт

72 суток в камере смертников. Лукъяненко приговорили к смерти

Запретили слушать Газманова, Боярского и Лепса

"Шахтер" выиграл Кубок УЕФА

Назвали зарплаты банковских работников: кому платят больше всего

Два года в Украине нет посла США

"Мчался" с неразрешенной скоростью: арестовали таксиста

10 фактов о джинсах

Семь лет тюрьми за секс. Учительница с учеником поженились

В трех винницких маршрутках произошли теракты

Зеленский принес присягу президента

Пилот совершил рекордный перелет

Ученый впервые описал ВИЧ/СПИД

"Она святая и пахнет медом" - священник выкопал тело матушки и заставил ее молиться

Самое читаемое
Гороскоп на 20 мая: в чьи двери постучит успех
Гороскоп на 20 мая: в чьи двери постучит успех
 Просмотров: 8316
&quot;А что, секса не будет?&quot;: художница показала искусство связывания
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
25
 Просмотров: 7209
Такого не было со времен Гитлера: американский Конгресс принял резолюцию по Крыму
Такого не было со времен Гитлера: американский Конгресс принял резолюцию по Крыму Просмотров: 5832
Самая молодая миллиардерша отдыхает на яхте и делится жаркими кадрами
Самая молодая миллиардерша отдыхает на яхте и делится жаркими кадрами
5
 Просмотров: 5292
Дочь Брюса Уиллиса эротично позировала топлесс
Дочь Брюса Уиллиса эротично позировала топлесс
4
 Просмотров: 4995
Технологии
Две недели без подзарядки: стартовала продажа Huawei Band 6
Две недели без подзарядки: стартовала продажа Huawei Band 6 Просмотров: 144
Пенсию можно будет получить онлайн. Новые функции в приложении "Дія"
Пенсию можно будет получить онлайн. Новые функции в приложении "Дія" Просмотров: 252
Google представила обновленную операционную систему для смартфонов
Google представила обновленную операционную систему для смартфонов
 Просмотров: 387
Microsoft выпустила обновление для Windows 10
Microsoft выпустила обновление для Windows 10 Просмотров: 135
Hewlett-Packard выпустила первый портативный компьютер
Hewlett-Packard выпустила первый портативный компьютер
 Просмотров: 99
Больше всего комментируют
19
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
6
В США украинского нардепа назвали агентом России
1
Замах
1
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1
Аксенова, которого проверяли на сепаратизм, не пустили к трибуне принимать присягу нардепа
Голосов: 1359
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть