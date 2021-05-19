Microsoft выпустила обновление для Windows 10

Microsoft улучшила ряд функций в майском обновлении фото: wccfteach.com

19 мая компания Microsoft начала разворачивать майское обновление для Windows 10. Оно направлено на улучшение сценариев удаленной работы с такими изменениями, как возможность использовать несколько камер Windows Hello на одном компьютере.

В компании сообщили, что осенью пользователей ждет большое обновление. Оно будет новые функции и улучшенный дизайн, сообщает Pingvin.Pro.

Майское обновление Windows 10 позволяет поддержку Windows Hello для нескольких камер; улучшение производительности Application Guard, а также оптимизацию времени открытия документа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Hewlett-Packard выпустила первый портативный компьютер

Обновления улучшает производительность обновления службы групповой политики GPSVC.

Американская компания Apple анонсировала беспроводные наушники AirPods 3 и обновление для Apple Music уже 18 мая. Это будет не полноценный анонс, а пресс-релиз на сайте компании.