Apple готовит AirPods третьего поколения

Сообщили дату презентации AirPods 3 фото: ITC.ua

Американская компания Apple анонсировала беспроводные наушники AirPods 3 и обновление для Apple Music уже 18 мая. Это будет не полноценный анонс, а пресс-релиз на сайте компании.

Ранее беспроводные наушники AirPods Pro представили через пресс-релиз на сайте Apple. Новое поколение также могут представить подобным образом, информирует Pingvin.Pro.

По предварительной информации, AirPods 3 будут иметь обновленный дизайн, подобный модели AirPods Pro. Однако наушники не будут иметь функцию активного шумоподавления.

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Apple планирует анонсировать совершенно новый Hi-Fi или высококачественный уровень Apple Music. Компания хочет предлагать подписчикам Apple Music потоковую передачу высшего качества с новым уровнем подписки.

Подписка будет стоить $9.99, примерно 276 грн. Подробности того, как Apple планирует добавить потоковую передачу Hi-Fi музыки с существующими уровней, остаются неизвестными.

Google хочет ввести требования к информации о конфиденциальности для разработчиков, которые публикуют приложения в магазине Google Play. Такая функция начала действовать с декабря 2020 года в магазинах App Store. Компания Google заявила, что разработчикам необходимо будет указать, какие данные собирают и хранят.