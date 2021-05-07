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пятница, 07 мая 2021 12:33

Google Play получит функцию конфиденциальности

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Google Play получит функцию конфиденциальности
Google Play получит новую функцию фото: iXBT.com

Google хочет ввести требования к информации о конфиденциальности для разработчиков, которые публикуют приложения в магазине Google Play. Такая функция начала действовать с декабря 2020 года в магазинах App Store.

Компания Google заявила, что разработчикам необходимо будет указать, какие данные собирают и хранят. Речь идет о месте расположения, контактах, имени, адресе электронной почты и типах файлов, которые хранят. Необходимо будет также указать, как используют данные. Например, меняют ли они функциональность программы или персонализацию; какие методы безопасности использует приложение, информирует Pingvin.Pro.

Разработчики также должны указать, нужны ли программам данные для работы, а также могут ли пользователи требовать удаления данных вместе с удалением приложения.

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Google заявила, что дополнительно потребует от разработчиков указывать, подтверждена ли заявленная информация о конфиденциальности независимой третьей стороной. Ответственность за обеспечение достоверности будет лежать на разработчиках. Если окажется, что они говорят неправду, их накажут в соответствии с правилами компании.

Новая политика конфиденциальности должна появиться в следующем квартале. Разработчики смогут добровольно раскрыть информацию о сборе данных за последний квартал 2021 года. Эта информация станет доступной для пользователей с 2022 года.

Компания Google опубликовала новый отчет правил. Теперь разработчики должны размещать свои приложения в магазине Google Play. Компания требует, чтобы девелоперы оформляли свои "витрины" без спама и кликбейта.

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Дата
07
мая

Бизнесмены основали Sony Corporation

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