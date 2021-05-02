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вторник, 04 мая 2021 04:25

Google устроила "генеральную уборку" в Play Market

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Google устроила &quot;генеральную уборку&quot; в Play Market
В Play Market устроили "генеральную уборку" фото: mobile-review.com

Компания Google опубликовала новый отчет правил. Теперь разработчики должны размещать свои приложения в магазине Google Play.

Компания требует, чтобы девелоперы оформляли свои "витрины" без спама и кликбейта. Об этом компания сообщила в своем официальном блоге.

Google требует от создателей софта избавиться от различных спам-названий, описаний, не соответствующих действительности, применения емодзи или названий, которые копируют или имитируют названия других популярных приложений. Эти правила вступят в силу с июня 2021 года.

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Отныне названия приложений не должны быть длиннее 30 символов, запрещают использовать спам-слова и фразы типа "быстро", "бесплатно", "скачать сейчас", "игра №1", "лучшая игра" и другие. Нельзя также использовать в названиях программных продуктов CapsLock, знаки препинания, емодзи и тому подобное.

Название, описание программ и даже логотипы должны соответствовать действительности и не вводить пользователя в заблуждение.

Компания Google обновила свое приложение для операционной системы iOS. Благодаря изменениям программа получила вид браузера. Сейчас изменения могут быть доступны не для всех пользователей.

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