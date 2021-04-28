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среда, 28 апреля 2021 16:00

Приложение Google для iOS превращается в браузер

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Приложение Google для iOS превращается в браузер
Google обновила свое приложение фото: newatlas.com

Компания Google обновила свое приложение для операционной системы iOS. Благодаря изменениям программа получила вид браузера.

Сейчас изменения могут быть доступны не для всех пользователей, информирует Pingvin.Pro.

На нижней панели приложения Google для iOS появились два раздела. Речь идет о "Коллекции" и "Вкладки".

Раздел "Коллекции" содержит все расположения, изображения и страницы, взятые из ваших недавних действий. Раздел "Вкладки" отражает все открытые вкладки с домашней страницы и с поиска Google.

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Приложение может автоматически закрывать вкладки, которыми вы давно не пользовались. Для этого необходимо нажать на три точки в верхнем правом углу и выбрать "Настройка вкладок". Затем установить значения: никогда, через один день, одну неделю или один месяц.

К концу лета Microsoft выпустит долгожданный сервис Cloud PC. Он предназначен в основном для корпоративных пользователей. Операционная система будет доступна по подписке и будет гарантировать доступ к приложениям Microsoft для повышения производительности.

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