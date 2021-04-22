Microsoft презентует сервис Cloud PC

Microsoft представляет сервис Cloud PC фото: neowin.net

К концу лета Microsoft выпустит долгожданный сервис Cloud PC. Он предназначен в основном для корпоративных пользователей.

Операционная система будет доступна по подписке и будет гарантировать доступ к приложениям Microsoft для повышения производительности, сообщает Root Nation.

Облачную версию операционной системы создадут на базе программного обеспечения Windows Virtual Desktop. Виртуальная среда для ПК Windows 10 Cloud обеспечит быстрый доступ к офисным программам и усовершенствованиям в Microsoft 365.

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Microsoft предлагает по подписке услугу Microsoft Managed Desktop, которая включает Windows 10 Enterprise E3, Office 365 ProPlus и Windows Autopilot.

По предварительной информации, облачный ПК с Windows 10 официально представят в июле на конференции Build. Программное обеспечение станет доступным для деловых кругов вскоре после этого.

Корпорация Apple работает над созданием новой телевизионной приставки Apple TV. Она будет иметь функциональность умной колонки и получит встроенную камеру для видеозвонков. В 2020 году корпорация объединила команды разработчиков Apple TV и HomePod. Гибридный продукт станет плодом совместного творчества.