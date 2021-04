Появились фото загадочных разломов на Марсе

Станция Al Amal сделала фотографии огромных разломов Cerberus Fossae на поверхности Марса. Соответствующие фотографии опубликовала в Twitter государственный министр по передовым технологиям в Министерстве промышленности и передовым технологиям правительства Объединенных Арабских Эмиратов Сара Аль Амири.

"Это монохромное изображение Cerberus Fossae получила камера EXI. Фотографию сделали вблизи периапсиса на одной из последних переходных орбит. Это одно из изображений с высоким пространственным разрешением, которое будет делать EXI", - сообщила она.

Cerberus Fossae - это система трещин, тянется более чем на 1000 км поверхности Марса. Происхождение трещин может быть связано с прилегающими объектами, такими как вулканические системы Элизиум и Фарсис. Однако образование и история этих трещин остаются загадочными.

