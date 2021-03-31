Появились фото загадочных разломов на Марсе

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 468
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 450
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 252
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 459
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 513
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 387
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Просмотров: 900
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 243
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 270
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 711
Фото
Все фото
5
5
5
6
4
Xiaomi представила 5 новых смартфонов
Xiaomi представила 5 новых смартфонов
Lego выпустит детализированный набор Space Shuttle Discovery
Lego выпустит детализированный набор Space Shuttle Discovery
На Марсе хотят создать 5 городов
На Марсе хотят создать 5 городов
Можно слушать музыку и отвечать на звонки - сколько стоят инновационные очки
Можно слушать музыку и отвечать на звонки - сколько стоят инновационные очки
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Видео
Все видео
OnePlus представила серию новых смартфонов
OnePlus представила серию новых смартфонов
Создали искусственное солнце, которое очищает улицы от коронавируса
Создали искусственное солнце, которое очищает улицы от коронавируса
Понадобится каждому - Apple добавила новую функцию безопасности
Понадобится каждому - Apple добавила новую функцию безопасности
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
Слепые смогут видеть - ученые создали искусственное зрение
Слепые смогут видеть - ученые создали искусственное зрение
Интервью
1/5
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 648
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 405
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 180
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 513
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 243
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 марта 2021
Просмотров: 936
Хитра жінка
– Треба було думати раніше. Речі свої хочеш забрати? То лови, – кричить Оксана, дружина мого товариша Олексія. З балкона третього ...
четверг, 01 апреля 2021 04:26

Появились фото загадочных разломов на Марсе

  Комментировать

Станция Al Amal сделала фотографии огромных разломов Cerberus Fossae на поверхности Марса. Соответствующие фотографии опубликовала в Twitter государственный министр по передовым технологиям в Министерстве промышленности и передовым технологиям правительства Объединенных Арабских Эмиратов Сара Аль Амири.

Автор: Sarah Al Amiri
  Появились фотографии загадочных разломов на Марсе
Появились фотографии загадочных разломов на Марсе

"Это монохромное изображение Cerberus Fossae получила камера EXI. Фотографию сделали вблизи периапсиса на одной из последних переходных орбит. Это одно из изображений с высоким пространственным разрешением, которое будет делать EXI", - сообщила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: YouTube может остаться без важной функции

Cerberus Fossae - это система трещин, тянется более чем на 1000 км поверхности Марса. Происхождение трещин может быть связано с прилегающими объектами, такими как вулканические системы Элизиум и Фарсис. Однако образование и история этих трещин остаются загадочными.

Миллиардер Билл Гейтс вкладывает $ 100 млн в проект солнечного геоинжиниринга. В рамках этой инициативы исследователи из Гарварда предлагают бороться с глобальным потеплением путем уменьшения нагрева Земли от солнечных лучей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Появились фото загадочных разломов на Марсе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
4
 Просмотров: 13689
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
"Ангел" Victoria's Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
5
 Просмотров: 11431
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
17
 Просмотров: 6876
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
 Просмотров: 4356
Пропавшую 19-летнюю студентку нашли убитой в арендованной квартире во ЛЬвове
Пропавшую 19-летнюю студентку нашли убитой в арендованной квартире во ЛЬвове
3
 Просмотров: 3906
Технологии
В Facebook зьявться новая функция - поможет управлять лентой новостей
В Facebook зьявться новая функция - поможет управлять лентой новостей Просмотров: 90
Google готовит бюджетные наушники
Google готовит бюджетные наушники Просмотров: 45
YouTube может остаться без важной функции
YouTube может остаться без важной функции Просмотров: 216
Google будет рекомендовать водителям экологически чистые маршруты
Google будет рекомендовать водителям экологически чистые маршруты Просмотров: 45
Xiaomi представила 5 новых смартфонов
Xiaomi представила 5 новых смартфонов
5
 Просмотров: 540
Больше всего комментируют
10
В партии Зеленского хотят найти "подстрекателей" протеста под ОП
7
"Нужно сваливать из этой страны" - "слуга народа"
5
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
3
Готовили диверсии: нашли мощный тайник оружия боевиков
3
В Зеленского отреагировали на переговоры лидеров Франции, Германии и России
Голосов: 320
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть