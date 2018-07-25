Последствия будут катастрофическими - специалист рассказала о влиянии потепления в Украине

Среднегодовая температура в Украине будет расти. Фото: "Украинские новости"

Метеорологи предупреждают о риске глобального похолодания на Земле.

"Похолодание, на этот раз, не зависит от увеличения вугликислого газа в атмосфере. Причина кроется в естественных температурных циклах планеты", - говорит метеоролог Джо Бастарди.

В Украине за последние 30 лет среднегодовая температура наоборот возросла. Чаще фиксируют погодные аномалии.

"Скорость потепления интенсивно растет в течение последних десятилетий. По сравнению с 50-70-ми годами она удвоилась. Температура повышается на 0,57°С каждые десять лет. В 60-70-х годах этот показатель был на уровне 0,3°С", - говорит Gazeta.ua заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

По ее словам, причины не новы - деятельность людей и выбросы парниковых газов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали причину изменения украинского климата

"Если не сокращать эти выбросы, последствия будут катастрофическими. Среднегодовая температура в Украине будет расти. Это приведет к увеличению продолжительности бездождевого периода, увеличение интенсивности осадков, потому что увеличивается мощность облаков. За один дождь может выпасть 2- 3-месячная норма осадков. Растет количество шквалов, смерчей. В холодный период года осадки выпадают в виде дождя, а не снега. Реки остаются без естественного питания. Теряем малые реки. Трудно будет отличить осень от весны. Температура будет прыгать", - говорит метеоролог.

Холодные арктические воды скоро станут частью Атлантического океана. Ученые утверждают, что климатические изменения в Северном Ледовитом океане достигли безумного размаха.