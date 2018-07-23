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понедельник, 23 июля 2018 09:41

Ученый прогнозирует возможную дату апокалипсиса

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Ученый прогнозирует возможную дату апокалипсиса
Случаи природных катаклизмов по всему миру заметно почастишали.Фото: expres.ua

Алтайский исследователь и писатель Андрей Коробейщиков поделился пессимистичным прогнозом о конце света.

Сейчас трудно назвать точную дату апокалипсиса, который может наступить, как через пять лет, так и через месяц, - пишет u-news.

В качестве аргумента в пользу своей гипотезы он приводит случаи природных катаклизмов по всему миру, которые заметно участились.

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В последнее время Земля буквально "трещит" и готова разверзнутися под ногами, что подтверждают мощные землетрясения, ураганы, торнадо, наводнения и другие катаклизмы, которые охватили разные страны.

Таким образом, природа мстит человеку за потребительское отношение и чрезмерное использование ее ресурсов в ущерб животным и растениям. По мнению исследователя, если человечество не прекратит эксплуатировать природные дары и строить многочисленные предприятия и города, то в ближайшее время грядет конец света.

Природные плантации кораллов могут исчезнуть через 80 лет. Причина их гибели по всей планете - глобальное потепление и застройка береговой линии, непрерывная добыча песка, кораллов и рыбная промышленность, что разрушает экосистему.

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23
июля

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