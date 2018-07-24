Предупредили о риске возможного глобального похолодания

Метеоролог с мировым именем Джо Бастарди на международном мероприятии, посвященном глобальному изменению климата WeatherBell сделал сенсационное заявление: в течение последних трех лет наблюдений, Земля охлаждается.

Кроме того, по словам Бастарди в Антарктиде снова начал увеличиваться ледяной купол, в частности в районе Южного полюса, сообщает Hronika.info.

Похолодание, на этот раз, не зависит от увеличения вугликислого газа в атмосфере. Ученый отмечает, что причина кроется в естественных температурных циклах планеты. В качестве доказательства, Бастарди привел графики температурных изменений, которые он отслеживал с 2015 по 2018 год.

Автор: hronika.info Ученый отмечает, что причина кроется в естественных температурных циклах планеты. В качестве доказательства, Бастарди привел графики температурных изменений, которые он отслеживал с 2015 по 2018 год.

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Кроме этого, многие эксперты регулярно регистрируют показатели экстремально низкой температуры рядом с Гренландией и Антарктикой. Ученые высказали гипотезу, что именно океанические циклы определяют температурный режим планеты.

Сейчас количество арктического льда бьет рекорды 2003 года. Если такая тенденция продолжится, то не исключено восстановление льда, который растаял за последние десять лет.