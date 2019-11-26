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вторник, 26 ноября 2019 16:07

После видео Зеленского правительство нашло деньги для педагогов и медиков

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После видео Зеленского правительство нашло деньги для педагогов и медиков
В правительстве нашли деньги на погашение задолженности по зарплате для учителей и врачей. Фото: kmu.gov.ua

Более 500 млн грн на погашение задолженности по оплате труда учителей и врачей нашли в правительстве. Деньги перераспределят уже завтра.

Об этом со ссылкой на заявление Гончарука сообщает Правительственный портал.

Причину системных задержек выплаты заработной платы педагогам и медикам видят в неэффективном распределении государственных субвенций местными властями. В правительстве такую ​​ситуацию назвали недопустимым.

"Уже завтра Правительство перераспределит 171,1 млн грн на зарплаты для учителей и направит еще дополнительно 326 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции, в частности на зарплаты врачам", - подчеркнул премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Кроме того, Министерство здравоохранения изменит механизм выплаты медицинской субвенции на контрактирования. То есть, объем средств, выделять заведениям, будет зависеть от количества предоставленных пациентам медицинских услуг. Таким образом, обещают в правительстве, со следующего года перестанут задерживать заработную плату для врачей.

В Министерство образования и науки также заявили об активной работе по профилактике задолженности по зарплате педагогам. Воплотить изменения планируют со следующего года.

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В частности, в образовательной субвенции впервые учтут актуальной контингент детей. Объясняя, отметили, что раньше платили заработную плату по количеству детей, значительно меньше реалистической. То есть, учителя недополучали деньги на зарплаты в последние годы.

"Мы наконец эту проблему исправляем и добавляем 2,2 млрд грн для того, чтобы учитывать то количество учащихся, которое является реалистичным", - сообщает правительственный сайт.

Готовят изменения в формулы распределения образовательной субвенции, а также пересмотрят эффективность сети школ.

Президент Владимир Зеленский перед отлетом в Прибалтику поручил правительству ликвидировать задолженность по зарплате перед бюджетниками - учителями и врачами.

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