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вторник, 26 ноября 2019 10:25

Вылетая из Украины, Зеленский вспомнил о бюджетниках

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Вылетая из Украины, Зеленский вспомнил о бюджетниках
Зеленский записал видео, в котором поручил правительству погасить задолженность по зарплате перед бюджетниками. Фото: скрин с видео

Президент Владимир Зеленский перед отлетом в Прибалтику обнародовал видео с поручением ликвидировать задолженность по зарплате перед бюджетниками - учителями и врачами.

Краткое видеоролик появился сегодня утром на страницах Зеленского в соцсетях Facebook и Twitter.

"Еду к нашим добрым друзьям и надежным союзникам - в Эстонию и Литву. Предстоит обсудить противодействие совместным угрозам с Востока и совместные возможности на Западе. Но не хочу оставлять дома острые нерешенные вопросы. Убежден, что за ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями", - подписал видео Зеленский.

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Сегоднешнее видео президент записал в аэропорту.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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