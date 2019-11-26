Вылетая из Украины, Зеленский вспомнил о бюджетниках

Зеленский записал видео, в котором поручил правительству погасить задолженность по зарплате перед бюджетниками. Фото: скрин с видео

Президент Владимир Зеленский перед отлетом в Прибалтику обнародовал видео с поручением ликвидировать задолженность по зарплате перед бюджетниками - учителями и врачами.

Краткое видеоролик появился сегодня утром на страницах Зеленского в соцсетях Facebook и Twitter.

"Еду к нашим добрым друзьям и надежным союзникам - в Эстонию и Литву. Предстоит обсудить противодействие совместным угрозам с Востока и совместные возможности на Западе. Но не хочу оставлять дома острые нерешенные вопросы. Убежден, что за ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями", - подписал видео Зеленский.

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