Зеленский подписал закон о наказании за незаконное обогащение. Фото: pravda.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Задачей закона является восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, отметили в пресс-службе президента.

"Документ дополняет Уголовный кодекс Украины новой статьей 368-5 "Незаконное обогащение", согласно которой приобретение вышеуказанными лицами активов, стоимость которых более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан превышает их законные доходы, карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, под активами подразумеваются денежные средства, иное имущество, имущественные права, нематериальные активы, в частности криптовалюта, объем уменьшения финансовых обязательств, а также работы или услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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Согласно закону, дела о признании активов необоснованными и их взыскания в доход государства будет рассматривать Высший антикоррупционный суд.

В Харьковской области после назначения нового прокурора Александра Фильчакова проводится активная работа по выявлению коррумпированных чиновников, благодаря чему, за последнюю неделю удалось обнаружить несколько коррупционных схем.