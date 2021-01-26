Пользователи заметили сбои в работе 2 соцсетей

Жалуются на проблемы со входом в Instagram. Фото: pixabay

Глобальный сбой почувствовали пользователи соцсетей Facebook и Instargam.

Невозможно прогрузить ленту новостей и зайти в аккаунты, сообщает Downdetector.

Сбой в работе Facebook заметили в Эстонии, Финляндии, США, а также России. В Украине проблем пока что нет.

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Еще жалуются на проблемы со входом в Instagram. Сбой зафиксировали в России, Финляндии, Эстонии, а также Украине. Лента новостей также не обновляется.

Проблемы в работе WhatsApp, YouTube и Telegram наблюдают в ряде стран. Жалобы на неполадки с WhatsApp поступили от пользователей из стран Европы и Латинской Америки.