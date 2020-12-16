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среда, 16 декабря 2020 10:53

Пользователи сообщили о сбоях в работе трех соцсетей

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Пользователи сообщили о сбоях в работе трех соцсетей
В 61% сообщили о сбоях на YouTube. Фото: pixabay

Проблемы в работе WhatsApp, YouTube и Telegram наблюдают в ряде стран.

Жалобы на неполадки с WhatsApp поступили от пользователей из стран Европы и Латинской Америки, сообщает Downdetector.

Около 96% пользователей WhatsApp, которые сообщили о проблемах, не могут подключиться к серверу, еще 3% сообщают о сбоях на сайте.

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В 61% сообщили о сбоях на YouTube, не воспроизводятся видеоролики, 34% испытывают проблемы при загрузке сайта. 4% не могут зайти на свою страницу видеохостинга.

Большая часть пользователей - 86%, которые пожаловались на сбои Telegram, не могут подключиться к серверу, в 13% не отправляются сообщения.

14 декабря пользователи во многих странах мира, в том числе и в Украине, столкнулись со сбоем в работе сервисов Google. Глобальные перебои в работе сервисов 14 декабря были связаны со сбоем в системе аутентификации, возникший из-за проблем с квотой внутреннего хранилища.

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