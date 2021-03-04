Показали уникального мягкого работа - выдерживает давление на дне Марианской впадины

Разработчиков вдохновили морские слизни. Фото: pixabay.com

В Китае разработали мягкого работа с гибкими электронными компонентами и полимерными плавниками.

Благодаря этому он способен выдержать высокое давление, даже на глубине 10 км, пишут в журнале Nature.

Робот напоминает помесь летучей рыбы со скатом. С обеих сторон у него мягкие плавники, сзади - длинный хвост. Робот имеет длину около 22 см, размах крыльев составляет 28 см. Плавники созданы из мягкой мембраны, а к туловищу они присоединены полимерными "мышцами".

Устройство имеет небольшую скорость, однако практически нечувствителен к давлению извне.

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По словам конструкторов, они вдохновлялись морскими улитками, наиболее глубоководными из известных рыб. У них кости черепа срастаются друг с другом, что позволяет ему деформироваться.

Робот прошел испытания в лаборатории под давлением, в озере глубиной 70 м и в Южно-Китайском море. Там он мог двигаться на глубине 3,2 тыс. м. Также устройство испытали в самой глубокой в ​​мире Марианской впадине - 10 км.

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