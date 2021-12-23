Пограничники получили новые французские вертолеты

Фото: ГПСУ

Из Франции прибыли три новых вертолета для украинских пограничников.

Сейчас ГНСУ уже имеет семь вертолетов Н125 французской компании Airbus Helicopter, говорится в сообщении ведомства.

"Это новые вертолеты Airbus H125, поставки которых проходят в рамках соглашения между правительством Украины и правительством Французской республики. В целом, в рамках создания Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в Украине, Государственная пограничная служба Украины должна получить 24 новых вертолета", - говорится в сообщении.

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Новые вертолеты обладают современным оборудованием для выявления и пресечения правонарушений на государственной границе. Они оснащены оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей вести мониторинг в инфракрасном режиме. Тепловизионная камера обнаруживает транспорт на расстоянии до 20 км. Вертолеты оснащены системой оповещения с громкоговорителями и специализированными авиационными прожекторами.

Национальная полиция Украины получила от французской компании Airbus Helicopters два новых вертолета Н-145 в версии D3. В арсенале Нацполиции уже есть вертолеты типа Н-145, но сегодня прибыли новые машины в версии D3.