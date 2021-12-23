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четверг, 23 декабря 2021 06:27

Пограничники получили новые французские вертолеты
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Из Франции прибыли три новых вертолета для украинских пограничников
Фото: ГПСУ
Сейчас ГПСУ уже имеет 7 вертолетов Н125 французской компании Airbus Helicopter
Новые вертолеты обладают современным оборудованием для выявления и пресечения правонарушений на государственной границе
Государственная пограничная служба Украины должна получить 24 новых вертолета

Из Франции прибыли три новых вертолета для украинских пограничников.

Сейчас ГНСУ уже имеет семь вертолетов Н125 французской компании Airbus Helicopter, говорится в сообщении ведомства.

"Это новые вертолеты Airbus H125, поставки которых проходят в рамках соглашения между правительством Украины и правительством Французской республики. В целом, в рамках создания Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в Украине, Государственная пограничная служба Украины должна получить 24 новых вертолета", - говорится в сообщении.

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Новые вертолеты обладают современным оборудованием для выявления и пресечения правонарушений на государственной границе. Они оснащены оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей вести мониторинг в инфракрасном режиме. Тепловизионная камера обнаруживает транспорт на расстоянии до 20 км. Вертолеты оснащены системой оповещения с громкоговорителями и специализированными авиационными прожекторами.

Национальная полиция Украины получила от французской компании Airbus Helicopters два новых вертолета Н-145 в версии D3. В арсенале Нацполиции уже есть вертолеты типа Н-145, но сегодня прибыли новые машины в версии D3.

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