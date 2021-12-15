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четверг, 16 декабря 2021 04:37

Песня американского рэпера снизила количество самоубийств в стране

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Песня американского рэпера снизила количество самоубийств в стране
"Эффект Папагено" - СМИ помогают избежать самоубийства, предложив другую модель поведения. Фото: pixabay.com

Композиция американского рэпера Logic сократила число самоубийств в США и повлияла на количество звонков на национальную линию психологической поддержки.

Название песни исполнителя является номером горячей линии по предупреждению самоубийств, а клип рассказывает о выходе из кризиса, говорится в исследовании в научном журнале The BMJ.

"Песня под названием 1-800-273-8255 и одноименный альбом вышли еще в 2017 году. Чтобы определить, повлияло ли это на самоубийства в стране, исследователи проанализировали данные о телефонных звонках на линию помощи, а также количество самоубийств с 2010 по 2018 год. По данным ученых, показатели самоубийств упали на 5,5%", - говорится в сообщении.

Такой значительный период выбрали, чтобы было с чем сравнивать данные. Ученые сосредоточились на трех периодах, когда песня Logic была в топе: время ее выхода, MTV Video Music Awards 2017 и Grammy Awards 2018. С помощью трендов Twitter ученые наблюдали, когда трек стал вирусным.

Линия помощи Lifeline получила на 6,9% больше звонков, чем ожидалось - всего 9915.

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Ученые вспоминают "Эффект Вертера" ㅡ когда рассказ о случае самоубийства на телевидении вызывает новую волну наследуемых самоубийств. Однако существует и противоположный ему "Эффект Папагено", когда СМИ помогают избежать самоубийства, предложив другую модель поведения.

В Японии в течение 2020-2021 учебного года зафиксировали более 400 самоубийств среди школьников в возрасте от шести до 18 лет. Это рекордное количество суицидов за все время наблюдений, которые ведутся с 1974 года.

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