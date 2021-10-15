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пятница, 15 октября 2021 00:45

Рекордное количество самоубийств среди школьников зафиксировали в Японии

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Рекордное количество самоубийств среди школьников зафиксировали в Японии
В Японии сообщили о рекордном количестве детских суицидов. Фото: ns-plus.com.ua

В Японии в течение 2020-2021 учебного года зафиксировали более 400 самоубийств среди школьников в возрасте от 6 до 18 лет.

Это рекордное количество суицидов за все время наблюдений, которые ведутся с 1974 года, сообщает CNN.

Причинами детских самоубийств назвали семейные проблемы, неудовлетворительные оценки, плохие отношения со сверстниками и болезни.

В течение 2019-2020 учебного года 317 школьников покончили жизнь самоубийством, в этом году количество жертв возросло на 98 - до рекордных 415 случаев.

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В правительстве страны признали, что рост количества детских самоубийств является "чрезвычайно тревожным".

В Харькове 15-летняя школьница сделала селфи на крыше девятиэтажки на ул. Героев Сталинграда, 189. и прыгнула вниз на глазах у подруги. Погибла на месте.

Девочка стояла на учете у психиатра и увлекалась японскими компьютерными играми.

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