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четверг, 24 декабря 2020 14:06

Первые образовательные реформы: ввели восьмилетнее образование в школах

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Первые образовательные реформы: ввели восьмилетнее образование в школах
В Украине ввели обязательное 8-летнее школьное образование Фото: intvua.com

24 декабря 1958 года в СССР приняли закон "Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР". Он предусматривал введение обязательного бесплатного восьмилетнего образования для детей в возрасте от 7 до 15-16 лет.

В апреля 1959 года соответствующий закон приняли и в Украине. Обязательное восьмилетнее образование давало ученикам общеобразовательные и технические знания. Десятилетние средние школы реорганизовали в одиннадцатилетние.

Реформа предусматривала привлечение молодежи к общественно-полезному труду. Вводилось производственное обучение. Стратегическое направление — политехнизации. В школах создавали ученические производственные бригады различного профиля. В педагогических вузах готовили учителей для производственного обучения.

Существенно расширили также сеть заочного образования и увеличили возможности подготовки педагогических работников в институтах и ​​университетах на близких по специальности факультетах.

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В ходе школьной реформы ввели новые типы учебных заведений. Появились школы-интернаты не только для сирот, но и для детей из малообеспеченных и неполных семей. Учеников в школах-интернатах полностью содержало государство. Обучение там тесно сочетали с трудовым воспитанием детей и внешкольной работой. В конце 1950-х в Украине действовало более 90 школ-интернатов, где обучалось около 25 тыс. учеников.

В 1959 году в Украине начали создавать первые специализированные школы. Там ученики углубленно изучали физику, математику, химию, биологию, иностранные языки. Специализированные школы готовили учащихся к поступлению на соответствующие факультеты высших учебных заведений.

В конце 1950-х свою работу начал директор Павлышской средней школы на Кировоградщине, заслуженный учитель РСФСР, член-корреспондент Академии педагогических наук СССР Василий Сухомлинский. Школа, которой он руководил, достигла высоких показателей в учебно-воспитательной работе.

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Дата
24
декабря

Первые образовательные реформы: ввели восьмилетнее образование в школах

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