Перламутровые облака: Украинские полярники показали фото и объяснили феномен

В Антарктиде украинские полярники опубликовали фото перламутровых облаков над островом Галиндес. Они формируются при температуре -85°С и состоят из льда.
Персонал станции "Академик Вернадский" будет следить за явлением, что влияет на уровень озона в атмосфере, сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook. Эти облака тонкие, поэтому днем на фоне рассеянного света их фактически не видно. Системному администратору станции Ярославу Дозорову удалось их запечатлеть во время захода солнца.
"Перламутровые облака довольно редкие. Их полное название - ледяные полярные стратосферные облака. В Антарктике увидеть их можно в основном зимой, когда в нижних слоях стратосферы температура опускается до аномального уровня. Именно такая температура является одним из главных условий формирования этих облаков. Другое обязательное условие - наличие ядер конденсации, то есть мини-частиц, на которых пар начинает переходить в жидкое состояние", - говорится в сообщении.
Возникновение таких облаков связывают со сталкиванием восходящих потоков воздуха с горными хребтами, последующим огибанием потоками хребтов и восхождением вниз. Так образуется "волна". Поскольку в полярных регионах высота тропосферы не более 7-8 км, то верхушка "волны" попадает в стратосферу, способствуя формированию перламутровых облаков. Их образование может быть связано с сильными тропосферными циклонами.
Выделяют также второй тип полярных стратосферных облаков, которые в отличие от ледяных состоят из воды и азотной кислоты. Они не имеют таких ярких цветов, как перламутровые, и их сложно заметить невооруженным глазом. В то же время именно этот тип облаков способствует разрушению озонового шара, ведь на их поверхностях хлор приобретает реактивные формы, уничтожающие полярный стратосферный озон.
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В мае к берегам острова Галиндез, где находится украинская полярная станция "Академик Вернадский", приплыли сразу два кита-горбача. Несмотря на распространенность этих китов в районе Антарктического полуострова, их обычно видят только в открытом море.
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