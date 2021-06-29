 
Ексклюзивы
1/5
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
2 Просмотров: 432
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Просмотров: 972
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
1 Просмотров: 432
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 864
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 1773
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1305
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Просмотров: 7948
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 612
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 441
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 774
Фото
Все фото
3
3
24
4
13
Перламутровые облака: Украинские полярники показали фото и объяснили феномен
Перламутровые облака: Украинские полярники показали фото и объяснили феномен
Артмузей под небом - на ВДНХ выставили работы украинских художников
Артмузей под небом - на ВДНХ выставили работы украинских художников
Шампанское из каски и &quot;монетный дождь&quot;. Как выпускали курсантов-спасателей - фото
Шампанское из каски и "монетный дождь". Как выпускали курсантов-спасателей - фото
Китайский марсоход прислал новые впечатляющие фото Красной планеты
Китайский марсоход прислал новые впечатляющие фото Красной планеты
Узнаете о жизни динозавров - когда откроют уникальную выставку
Узнаете о жизни динозавров - когда откроют уникальную выставку
Видео
Все видео
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
Большой Барьерный риф оказался под угрозой исчезновения
Большой Барьерный риф оказался под угрозой исчезновения
Крупнейший на континенте: ученые обнаружили новый вид динозавров
Крупнейший на континенте: ученые обнаружили новый вид динозавров
Зафиксировали звуки космоса за пределами Солнечной системы
Зафиксировали звуки космоса за пределами Солнечной системы
ПУМБ открывает Академию Аналитики для украинских студентов
ПУМБ открывает Академию Аналитики для украинских студентов
Интервью
1/5
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 1638
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 711
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 387
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 486
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 1044
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 756
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
вторник, 29 июня 2021 14:06

Перламутровые облака: Украинские полярники показали фото и объяснили феномен
3

  Комментировать

В Антарктиде украинские полярники опубликовали фото перламутровых облаков над островом Галиндес. Они формируются при температуре -85°С и состоят из льда.

Персонал станции "Академик Вернадский" будет следить за явлением, что влияет на уровень озона в атмосфере, сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook. Эти облака тонкие, поэтому днем на фоне рассеянного света их фактически не видно. Системному администратору станции Ярославу Дозорову удалось их запечатлеть во время захода солнца.

Фото: Ярослав Дозоров

"Перламутровые облака довольно редкие. Их полное название - ледяные полярные стратосферные облака. В Антарктике увидеть их можно в основном зимой, когда в нижних слоях стратосферы температура опускается до аномального уровня. Именно такая температура является одним из главных условий формирования этих облаков. Другое обязательное условие - наличие ядер конденсации, то есть мини-частиц, на которых пар начинает переходить в жидкое состояние", - говорится в сообщении.

Возникновение таких облаков связывают со сталкиванием восходящих потоков воздуха с горными хребтами, последующим огибанием потоками хребтов и восхождением вниз. Так образуется "волна". Поскольку в полярных регионах высота тропосферы не более 7-8 км, то верхушка "волны" попадает в стратосферу, способствуя формированию перламутровых облаков. Их образование может быть связано с сильными тропосферными циклонами.

Выделяют также второй тип полярных стратосферных облаков, которые в отличие от ледяных состоят из воды и азотной кислоты. Они не имеют таких ярких цветов, как перламутровые, и их сложно заметить невооруженным глазом. В то же время именно этот тип облаков способствует разрушению озонового шара, ведь на их поверхностях хлор приобретает реактивные формы, уничтожающие полярный стратосферный озон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские полярники изучают загадочные останки кита в Антарктиде

В мае к берегам острова Галиндез, где находится украинская полярная станция "Академик Вернадский", приплыли сразу два кита-горбача. Несмотря на распространенность этих китов в районе Антарктического полуострова, их обычно видят только в открытом море.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Перламутровые облака: Украинские полярники показали фото и объяснили феномен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июня

Расстреляли бывшего военного министра

На воду спустили судно нового типа

Создали самую жестокую террористическую организацию

Как Украина Швецию на Евро победила

Самое читаемое
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
5
 Просмотров: 9234
Штамм коронавируса &quot;Дельта&quot; передается за считанные секунды
Штамм коронавируса "Дельта" передается за считанные секунды Просмотров: 6984
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
 Просмотров: 6507
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
5
 1 Просмотров: 5022
Самая популярная блогер Украины эротично изгибалась в откровенном купальнике
Самая популярная блогер Украины эротично изгибалась в откровенном купальнике
5
 Просмотров: 4302
Наука
Рот на замок: создали устройство, которое не дает есть
Рот на замок: создали устройство, которое не дает есть Просмотров: 288
Показали на видео, как ударная волна после взрыва сверхновой звезды столкнулась с газовой стеной
Показали на видео, как ударная волна после взрыва сверхновой звезды столкнулась с газовой стеной Просмотров: 549
"Святой Грааль": ученые ответили на главный вопрос современной космологии
"Святой Грааль": ученые ответили на главный вопрос современной космологии Просмотров: 450
К Земле летит гигантский астероид
К Земле летит гигантский астероид Просмотров: 459
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
7
 Просмотров: 1116
Больше всего комментируют
28
"СБУ, у вас поехала крыша?" - сети свирепствуют от исключения Киркорова из черного списка
4
"Конституция Пилипа Орлика и Большой герб" - как Зеленский поздравлял украинцев с днем основного закона
3
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
2
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
Голосов: 409
Голосование Будете ли вакцинироваться от коронавируса?
  • Да, любой вакциной
  • Да, но тем, что вводят нардепам
  • Нет, ни при каких обстоятельствах
  • Я уже сделал (-ла) прививку от Covid-19
Просмотреть