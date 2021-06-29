Перламутровые облака: Украинские полярники показали фото и объяснили феномен

В Антарктиде украинские полярники опубликовали фото перламутровых облаков над островом Галиндес. Они формируются при температуре -85°С и состоят из льда.

Персонал станции "Академик Вернадский" будет следить за явлением, что влияет на уровень озона в атмосфере, сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook. Эти облака тонкие, поэтому днем на фоне рассеянного света их фактически не видно. Системному администратору станции Ярославу Дозорову удалось их запечатлеть во время захода солнца.

Фото: Ярослав Дозоров

"Перламутровые облака довольно редкие. Их полное название - ледяные полярные стратосферные облака. В Антарктике увидеть их можно в основном зимой, когда в нижних слоях стратосферы температура опускается до аномального уровня. Именно такая температура является одним из главных условий формирования этих облаков. Другое обязательное условие - наличие ядер конденсации, то есть мини-частиц, на которых пар начинает переходить в жидкое состояние", - говорится в сообщении.

Возникновение таких облаков связывают со сталкиванием восходящих потоков воздуха с горными хребтами, последующим огибанием потоками хребтов и восхождением вниз. Так образуется "волна". Поскольку в полярных регионах высота тропосферы не более 7-8 км, то верхушка "волны" попадает в стратосферу, способствуя формированию перламутровых облаков. Их образование может быть связано с сильными тропосферными циклонами.

Выделяют также второй тип полярных стратосферных облаков, которые в отличие от ледяных состоят из воды и азотной кислоты. Они не имеют таких ярких цветов, как перламутровые, и их сложно заметить невооруженным глазом. В то же время именно этот тип облаков способствует разрушению озонового шара, ведь на их поверхностях хлор приобретает реактивные формы, уничтожающие полярный стратосферный озон.

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В мае к берегам острова Галиндез, где находится украинская полярная станция "Академик Вернадский", приплыли сразу два кита-горбача. Несмотря на распространенность этих китов в районе Антарктического полуострова, их обычно видят только в открытом море.