Передайте больше ответственности - как поднять самооценку ребенка

Ребенку нужно купить тетрадь и предложить вести дневник под названием "Я верю в себя" - советы для поднятия самооценки ребенка. Фото: МР

Остался месяц летних каникул. В этот период жизни ребенка полна интересных занятий и незабываемых событий.

Родители могут использовать это время с пользой для развития ребенка.

Gazeta.ua подготовила ТОП-5 советов, как поднять самооценку ребенка.

"Я верю в себя"

Ребенку нужно купить тетрадь и предложить вести дневник под названием "Я верю в себя". Чтобы он или она каждый вечер записали несколько положительных вещей, которые произошли в течение дня. В конце недели вы можете вместе с ребенком прочитать и разобрать то, что произошло.

Новые домашние обязанности

Поручите ребенку работу по дому, которую ранее ей не доверяли. Передайте ей больше ответственности. Когда ребенок справится с новой задачей, обязательно нужно его похвалить.

Создайте в доме счастливую, безопасную атмосферу, которая будет мотивировать и вдохновлять

Смех и веселье

Смейтесь вместе с ребенком. Создайте в доме счастливую, безопасную атмосферу, которая будет мотивировать и вдохновлять. Ребенок должен знать и чувствовать, что дом - это место, где она может быть собой.

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Хобби

Предложите ребенку попробовать новое для него занятие, например, новый вид спорта, игру на музыкальном инструменте или танцы, помогите найти хобби. Не забывайте говорить слова вроде: "Что бы ты ни выбрала, я знаю, что приложишь к этому занятию много усилий. У тебя все получится".

Самокритика

Если ребенок часто говорит подобные слова: "Я дура" или "Я никогда не смогу хорошо играть в эту игру", не пытайтесь сразу же отрицать ее слова. Лучше спросить ребенка следующее: "Почему ты так думаешь?". Так, ребенок сможет объяснить свои чувства, а вы помочь.

Дети воспринимают слова ближе к сердцу, чем взрослые. Иногда одна неправильная фраза приводит не просто к сомнениям или обиды. Но и из-за этого ребенок может потерять веру в себя, свои силы и способности. Которые 8 фраз категорически нельзя говорить малышей - советуют "Счастливые родители".