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вторник, 11 мая 2021 10:51

Открыли первую троллейбусную линию

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11 мая 1970 года в Мариуполе открыли первую троллейбусную линию. История электротранспорта в Мариуполе началась с модели Škoda 9Tr. Эти троллейбусы поехали по маршруту №1 Драматический театр -Троллейбусное депо №4.

После запуска троллейбусного движения в столице Приазовья заработали восемь троллейбусных маршрутов. Они соединили центр города с заводом "Азовсталь" и Приморским районом, а позже - с большими жилыми массивами "Металлург", "Западный", "Кировский".

Автор: mariupolrada.gov.ua
  Первую троллейбусную линию открыли в Мариуполе
Первую троллейбусную линию открыли в Мариуполе

В декабре 1983-го в Мариуполь поступили троллейбусы новой модели - Škoda 14Tr. Они отличались прямоугольным дизайном. В течение 1992-1993 годов в городе начали эксплуатировать троллейбусы ЗиУ-9 и ЗиУ-10.

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В период с 1995-го до 2001 года новые модели в город не поступали. В это время техническое состояние троллейбусов стало ухудшаться. Так исчезли Škoda 9Tr. В 2002 году на балансе троллейбусного депо осталось два троллейбуса, которые вскоре списали.

Автор: mariupolrada.gov.ua
  Первую троллейбусную линию открыли в Мариуполе
Первую троллейбусную линию открыли в Мариуполе

В 2005-м приобретение электротранспорта возобновилось, однако не так как раньше. В следующем году в город поступили пять новых троллейбусов Trolza.

Начиная с лета 2016-го, в город начали поступать троллейбусы "Днепр Т103". Их приобрели за средства городского и областного бюджетов. Уже в сентябре 2017 года общее количество таких троллейбусов составило 11 единиц.

30 марта 2021 года начал работу новый троллейбусный маршрут № 24 от АС-2 до микрорайона "Восточный". Для его обслуживания задействовали новые троллейбусы модели "Белкоммунмаш" с функцией автономного хода до 20 км.

Первый в Украине конный трамвай открыли во Львове 3 мая 1880-го. Через два дня за проезд начали брать плату. Конкурс на строительство львовской конки выиграла компания Societa Triestina Tramway с Триеста. Трамвай курсировал от железнодорожного вокзала по двум маршрутами: по ул. Городецкой к казармам Фердинанда и пл. Мытной.

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Дата
11
мая

Открыли первую троллейбусную линию

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