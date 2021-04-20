20 апреля 1902 года французские исследователи Пьер и Мария Кюри впервые получили чистый радий. Это радиоактивный химический элемент.

Ученые обнаружили, что отходы, которые остаются с урановой руды, радиоактивнее, чем чистый уран. Из этих отходов супруги после нескольких лет интенсивной работы выделили два сильно радиоактивных элемента: полоний и радий.

Автор: wikipedia.org Открыли новый радиоактивный химический элемент

Первое сообщение об открытии радия Кюри сделали 26 декабря 1898 года во Французской академии наук. В 1902 году Кюри и Андре Дебьерн выделили чистый радий путем электролиза хлорида радия на ртутном катоде и последующей дистилляции в водороде.

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Радий образуется через много промежуточных стадий при радиоактивном распаде изотопа урана-238 и поэтому находится в небольших количествах в урановой руде. За открытие радия и полония супруги Кюри получили Нобелевскую премию.

Автор: wikipedia.org Открыли новый радиоактивный химический элемент

Радий является достаточно редким химическим элементом. С момента его открытия во всем мире удалось добыть лишь 1,5 кг чистого радия. Его основная масса находится в рассеянном состоянии в горных породах.

Пероксид водорода впервые добыл французский химик Луи Жак Тенар в 1818 году действием кислоты на барий пероксид. В биологических системах он токсичен, поскольку образует свободные радикалы. Обезвреживается с помощью ферментов антиоксидативной защиты в цитоплазме клетки и некоторых органеллах, в частности митохондриях и пероксисомах.