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среда, 10 марта 2021 09:46

Открыли новые острова в Тихом океане

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Открыли новые острова в Тихом океане
Открыли новые острова в Тихом океане фото: kudapoedy.com

10 марта 1535 года испанские мореплаватели открыли Галапагосские острова, расположенные в Тихом океане. Галапагосские острова состоят из 13 основных вулканических островов, 6 небольших островков, 107 скал и намывных территорий.

Галапагосские острова открыл экипаж корабля епископа Панамы доминиканца Томаса де Берланга во время его путешествия в Перу с целью разрешения спора между Франсиско Писарро и его лейтенантами. Судно, на котором плыл епископ, отклонилось от курса из-за сильного ветра и достигло островов 10 марта 1535 года.

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Считают, что 1-й остров сформировался 5-10 млн лет назад в результате тектонической активности. Молодые острова Исабела и Фернандина до сих пор находятся на стадии формирования. Последнее вулканическое извержение на этих островах произошло 2005 года.

Архипелаг известен своими флорой и фауной. Уникальная природа островов привлекает внимание многих туристов. Кроме того, острова известны тем, что именно здесь английский ученый Чарльз Дарвин проводил свои исследования, которые, в частности, натолкнули его на создание эволюционной теории происхождения видов.

12 октября 1492 года испанцы сошли на остров Сан-Сальвадор. Хотя Колумба принято считать открывателем Америки, однако первые 2 экспедиции осуществили к островам Карибского моря. Только во время 3-й экспедиции мореплаватель открыл земли собственно континента Южной и Центральной Америки.

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Дата
10
марта

Открыли новые острова в Тихом океане

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