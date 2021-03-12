Открыли новую планету Солнечной системы фото: BBC

13 марта 1781 года британский астроном Уильям Гершель открыл новую планету Солнечной системы - Уран. Это седьмая планета от Солнца.

Уран относится к планетам-гигантам. Его диаметр в 4 раза больше чем земной. Это делает его четвертой по массе планетой Солнечной системы.

Уран стал первой планетой, которую открыли в Новое время и при помощи телескопа. Ранние наблюдатели никогда не признавали Уран как планету из-за его тусклости и медленному движению по орбите. Планету назвали в честь античного божества Урана, которое является олицетворением неба и поднебесного пространства.

В недрах Урана отсутствует металлический водород, однако в них есть много высокотемпературных модификаций льда. По этой причине специалисты выделили планету в отдельную категорию "ледяных гигантов".

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Основу атмосферы Урана составляют водород и гелий. Кроме того, в ней обнаружили следы метана и других углеводородов, а также облака изо льда, твердого аммиака и водорода. Уран имеет самую холодную планетарную атмосферу в Солнечной системе с минимальной температурой -224 ° C.

Уран имеет систему колец и магнитосферу. Вокруг него вращаются 27 спутников. Ориентация Урана в пространстве отличается от остальных планет Солнечной системы - его ось вращения лежит как бы в стороне относительно плоскости вращения вокруг Солнца. В результате планета бывает повернутой к Солнцу то северным полюсом, то южным, то экватором, то средними широтами.

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