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вторник, 16 февраля 2021 10:11

Открыли маленький спутник Урана

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16 февраля 1948 американский астроном Джаред Койпер открыл спутник Урана - Миранду. Он является самым маленьким и самым близким среди 5 имеющихся спутников.

Койпер поставил цель получить точные данные об относительных величинах 4 известных к тому времени спутников Урана: Ариэля, Умбриэля, Титании и Оберона.

По предложению сына первооткрывателя спутников Урана Джона Гершеля все спутники Урана называют в честь персонажей произведений Уильяма Шекспира и Александра Поупа. Спутник получил название в честь персонажа пьесы Уильяма Шекспира "Буря" - Миранды, дочери Просперо. Соответственно, детали поверхности спутника называют в честь персонажей произведений Шекспира или упомянутых там географических объектов.

Автор: wikipedia.org
  Горные хребты и каньоны до 20 км: открыли маленький спутник Урана
Горные хребты и каньоны до 20 км: открыли маленький спутник Урана

Поверхность Миранды примечательна неожиданной для такого маленького небесного тела разнообразием геологических структур. Поверхность спутника имеет разломы, долины, кратеры, хребты, лощины и обрывы.

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Некоторые участки старые и неразличимы. На них видны многочисленные ударные кратеры. Другие участки имеют прямоугольные или яйцевидные полосы. Они содержат сложные переплетения хребтов, уступов и множество параллельных лучей, образованных светлым и темным веществом.

Спутник состоит из водяного льда, силикатных пород и органических соединений, которые расположены в недрах.

Автор: wikipedia.org
  Горные хребты и каньоны до 20 км: открыли маленький спутник Урана
Горные хребты и каньоны до 20 км: открыли маленький спутник Урана

Разнородность поверхности спутника привела к предположению, что он на протяжении своей истории перестраивался до 5 раз. На изображениях Миранды видна структура в виде латинской буквы V, рядом расположены горные хребты, долины, старые кратерованые и молодые гладкие области. Каньоны в тени достигают 20 км. Чуть ниже центра лежит большой кратер Алонсо глубиной 24 км.

Для объяснения необычного вида Миранды выдвинули несколько гипотез. По одной из них, спутник раскололся в результате столкновения с крупным небесным телом, но потом куски снова соединились. По другой гипотезе, предполагают, что имело место неравномерное разогрева недр Миранды.

13 марта 1781 английский астроном Уильям Гершель сообщил об открытии Урана. Планету открыли с помощью телескопа. Уран относится к планетам-гигантам.

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Дата
16
февраля

Открыли маленький спутник Урана

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